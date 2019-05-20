В пятницу стало известно, что США договорились об отмене пошлин на ввоз стали (25%) и алюминия (10%) из Канады и Мексики, которые были введены в соответствии с разделом 232 (законом США о расширении торговли). Более того, Вашингтон не устанавливает квоты для ограничения объема импорта. Согласно совместному заявлению США и Канады, стороны договорились об аннулировании пошлин в течение ближайших 48 часов (как пошлин, введенных США на основании раздела 232, так и ответных пошлин на американскую сталь). Стороны также согласились прекратить все судебные разбирательства, осуществляемые в ВТО по вопросу пошлин, введенных на основании раздела 232.

Напомним, свое производство стальной продукции в Северной Америке есть у Evraz и у НЛМК.

У Evraz имеются предприятия в США и Канаде. Канадские заводы выпускают трубы (около 40% поставляется в США) и листовую сталь (в основном из заготовок, которые поставляет Regina — это предприятие, также расположенное в Канаде, принадлежит Evraz). Предприятия Evraz в Соединенных Штатах производят листовой и сортовой стальной прокат, перерабатывая стальные заготовки с местного завода Pueblo и импортные слябы. Североамериканские сталепрокатные заводы Evraz обеспечиваются стальными заготовками за счет поставок с собственных предприятий компании в США и Канаде на 75-80%, еще 20-25% поставляется из России и других стран (около 500 тыс. т в год). Ранее трансграничные поставки стальной продукции между США и Канадой, а также импорт слябов из России создавали для компании проблемы: ей приходилось во всех таких случаях уплачивать 25%-ю таможенную пошлину. Сейчас эта проблема отчасти решена — отменены пошлины на поставку стали из Канады в США и наоборот.

Североамериканское подразделение НЛМК покупает весь объем слябов на производственной площадке в Липецке и у других предприятий (около 2,3 млн т в год) и выпускает продукцию стального проката. Таким образом, основной проблемой для НЛМК был поиск поставщика слябов, продукцию которого США не облагают пошлинами. На телефонной конференции по результатам за 1К19 руководство компании сообщило, что существенно сократило закупки слябов на предприятии в Липецке — со среднего уровня 300-500 тыс. т в квартал в 2018 году до 140 тыс. т в 1К19.

В целом новость об отмене пошлин на импорт стали из Канады и Мексики позитивна для Evraz и умеренно благоприятна НЛМК, однако ее чистый эффект, скорее всего, будет нивелирован снижением цен на сталь, отмечают стратеги Sberbank Investment Research.



