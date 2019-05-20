После публикации квартальной финансовой отчетности расписки Русагро прибавили около 5,7%. На мой взгляд, результаты компании выглядят многообещающе. Выручка увеличилась более чем вдвое в сопоставлении год к году и достигла 32,167 млрд рублей. Основной вклад в рост выручки внесли продажи продукции масложирового комплекса, что позволило компенсировать продолжающееся снижение показателя в сахарном сегменте. Повышение объемов реализации в масложировом дивизионе обусловлено главным образом соглашением с «Солнечными продуктами». Также Русагро впервые получило доход от продаж молочной продукции, а выручка в самом рентабельном, сельскохозяйственном сегменте увеличилась почти втрое.

Скорректированная EBITDA компании за январь-март выросла в 2,4 раза и достигла 4,094 млрд рублей. Рентабельность по этому показателю поднялась с 11% в январе-марте 2018-го до 13% в том же периоде текущего года. Соотношение чистый долг/EBITDA на конец марта 2019 года составило 2,92х, что рассматривается как норма. В 2018 году Русагро приобрело долг «Солнечных продуктов» у Россельхозбанка и планирует выкупить активы некоторых своих заводов увеличить производство и долю на масложировом рынке.

Русагро выглядит быстрорастущей и перспективной компанией, которая в случае восстановления продаж в сахарном сегменте в 2019 году способна нарастить выручку от реализации на 50-75% по сравнению с предыдущем годом, то есть до 125–145 млрд рублей. Рекомендация по распискам Русагро – «держать».



