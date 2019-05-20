Так и хочется назвать все происходящее мышиной возней. Поскольку все бесконечно говорят об одном и том же, пишут и думают об одном и том же, но при этом абсолютно ничего не меняется. О чем это я? Да все о том же — о ситуации с американо-китайскими торговыми переговорами, которые как бы и есть, и которых на самом деле вроде бы и нет. Но, к сожалению, мышиной возней это назвать нельзя, поскольку в любом случае от результатов этих переговоров зависит будущее фактически всей мировой экономики. И поэтому рынок перетирает все слухи в мельчайшую крупу и пытается понять и предсказать, а что же будет завтра и послезавтра. А реальных новостей нет, и на первый план выходит к великому несчастью главный мировой ньюсмейкер — твиттер президента Трампа. А новости из этого источника настолько переменчивы, что за ними порой не успевают даже внутридневные HFT-трейдеры.

Отсюда нервозность, волатильность и полная неопределенность даже в отношении самого ближайшего будущего. И прошедшая неделя тому яркое подтверждение. В понедельник все индексы дружно грохнулись на 2,4 — 3,4%. Затем 3 дня выбирались из этой ямы и в четверг вечером и в первой половине пятницы даже вышли в плюс по итогам недели. Но вторая половина последнего дня все поставила на свои места, и неделя все же завершилась хоть в относительно небольшом, но все же минусе — от 0,69% по индексу DJIA-30 до —1,27% по индексу NASDAQ. Короче, можно констатировать, что за неделю абсолютно ничего не изменилось и после коррекции начала мая рынок перешел во флэт, и участники рынка вновь заняли выжидательную позицию.

На отраслевом уровне хуже всех дела шли в промышленном секторе. Но это в принципе и не удивительно, так как ухудшения американо-китайских торговых взаимоотношений будет прежде всего сказываться на крупнейших промышленных компаниях, чей бизнес в максимальной степени тем или иным боком завязан на Китай. Так, акции промышленно-строительного гиганта Caterpillar (CAT, —3,04%) только за прошедшую неделю потеряли почти 7% своей стоимости. А с момента начала майской коррекции Caterpillar потерял уже более 15% своей капитализации. И не факт, что потери на этом закончатся.

А вот одним из главных героев прошедшей недели стала компания Cisco Systems (CSCO, +0,75%), чей бизнес в противовес тому же Caterpillar и многим другим в минимальной степени связан с Китаем (лишь 3,3% выручки Cisco приходится на Китай, а, например, у Apple эта доля превышает 18%!). Акции Cisco за неделю прибавили более 12% и вновь подошли к локальным максимумам в районе 59 долларов за акцию.

Ожидания рынка 20 мая

В понедельник с утра многим могло показаться, что рынок стал тефлоновым и никакой негатив не способен его сдвинуть с мертвой точки. А негатив на самом деле налицо. Это, конечно же, отзыв лицензии на использование мобильной операционной системы Android у компании Huawei компанией Alphabet (GOOGL). Отзыв лицензии свидетельствует о том, что угрозы Трампа начинают действовать и американские компании не собираются «бунтовать» против Трампа и готовы следовать тем ограничениям, которые накладываются на китайские компании президентом Трампом. Китайский рынок с самого начала воспринял это сообщение, и главный китайский индекс Shanghai Composite по итогам дня потерял почти 0,5%.

Фьючерсы на основные американские индексы при этом с утра понедельника не проявляли никакого беспокойства и стояли вплоть до полудня мск в зеленой зоне. Однако снижение на европейских рынках подтолкнуло вниз и Америку. В итоге ситуация стала ухудшаться — сначала медленно, но потом все быстрее и быстрее фьючерсы на основные американские индексы начали заходить в понижательное пике. И будет ли из него сегодня выход пока совершенно не понятно. Понятно, что в лидерах падения акции Alphabet (GOOGL), который в свою очередь тянет вниз и весь индекс NASDAQ. Снижение здесь превышает уже 1%, и ситуация прямо на глазах продолжает ухудшаться.

Короче, неделю начинаем с минуса, и это не добавляет оптимизма. И единственно пока на что нужно надеяться, так это на переменчивость погоды на фондовом рынке. К сожалению, больше надеяться особо и не на что — сезон отчетности фактически подошел к концу, а макроэкономические данные на этой неделе не столь существенны, чтобы они могли сильно уж взбодрить кого бы то ни было.

Поэтому участники рынка будут вариться в «собственном соку», и основным драйвером как роста так и падения по-прежнему будет оставаться твиттер президента Трампа. А посему продолжаем «торговать Трампа» и будем надеяться, что его мысли не будут слишком уж безумными, способными свести с ума трейдеров и инвесторов.