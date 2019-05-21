Новая торговая неделя на российском рынке акций началась преимущественно с нейтральной динамики. Отечественные индексы в понедельник показали смешанные результаты без какого-либо устойчивого тренда. Обороты торгов заметно сократились относительно предыдущей недели и вернулись к привычным средним значениям около 30-35 млрд руб. в день.

Лучше рынка накануне выглядел сектор электроэнергетики. Главным образом это было обеспечено подъемом акций Россетей (+6,45%), в которых пока так и не появлялось каких-то новых важных корпоративных новостей, способствующих столь мощному росту. Также был повышенный спрос в дочках Газпром энергохолдинга, Мосэнерго (+2,59%) и ОГК-2 (+2,45%), на фоне сообщения о том, что материнская компания рассматривает в будущем увеличение дивидендов не только в процентном соотношении, но и денежном.

Но не все представители энергетической отрасли вчера закрывались в плюсе. Акции Энел Россия завершили день снижением на 2,4% после того, как были опубликованы результаты заседания совета директоров, на который выносился вопрос крупной сделки. Падение обусловлено тем, что не появилось каких-то подробностей о продаже Рефтинской ГРЭС. Согласно сообщению Reuters, совет директоров продолжит изучать продажу крупнейшей в России угольной электростанции на следующем заседании. Энел Россия пытается продать Рефтинскую ГРЭС мощностью с 2016 г. На мой взгляд, в условиях отсутствия конструктивных новостей по этому поводу акции могут вплоть до дивидендной остечки (08.07) консолидироваться в районе 1,08-1,12 руб.

В акциях Газпрома пока так и не наблюдается попыток оформить более существенную коррекционную волну. Накануне они выросли примерно на 1%. И хотя на длинной дистанции взгляд по компании умеренно положительный, риски технического отката ниже 195 руб. сейчас оцениваются как высокие. В это же время обыкновенные акции Сбербанка временно застряли в рамках бокового коридора. Ускорение движения может произойти при пробое одной из границ сложившегося коридора: наверх при сломе уровня 231 или вниз при спуске ниже 224 руб.

Обращаем внимание, что вот уже четвертую сессию подряд устойчивый рост показывают российские ОФЗ. Индекс гособлигаций (RGBI) к текущему моменту поднялся до максимальных значений с августа прошлого года, когда наблюдалась распродажа из-за опасения по поводу санкций. Таким образом можно сказать, что геополитический фактор был выкуплен, чему во многом способствует сильный рубль и более слабые темпы инфляции, чем ранее ожидалось.

В частности, накануне первый зампред Банка России Ксения Юдаева сказала, что регулятор видит аргументы для снижения ставки в ближайшее время. «Мы на прошлом заседании сказали, что достаточно много аргументов в пользу того, чтобы во II-III квартале действительно снизить процентную ставку», – отметила Юдаева. «К этим аргументам можно отнести и то, что инфляция все-таки уже стабилизировалась на уровне близком к 4%, нет существенных вторичных эффектов от повышения НДС, много разовых факторов, которые способствуют, наоборот, снижению инфляции», – добавила она. «Но, с другой стороны, есть фактор повышенных инфляционных ожиданий, поэтому мы будем смотреть, другие какие-то возможные риски будем оценивать», – сказала Юдаева. Она также допустила, что ЦБ понизит прогноз инфляции на конец 2019 г. с текущих 4,7-5,2%.

Мы видим повышенную вероятность того, что на ближайших двух заседаниях (14 июня или 26 июля) регулятор снизит ключевую ставку на 0,25%, что в теории было бы положительно как для переоценки долгового рынка, так и для рублевой стоимости российских акций.

При этом отметим, что в целом в мире сейчас наблюдается весьма напряженная обстановка, главным образом из-за торгового противостояния Китая и США. Пессимизм по поводу заключения сделки между странами сейчас находится на пике. После взаимного повышения пошлин сейчас мы видим, что торговый конфликт опускается на корпоративный уровень. Google приостановил ведение дел с Huawei, которая была на прошлой неделе внесена в «черный список» Минфина США. Чипмейкеры Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom теперь не будут поставлять критически важное программное обеспечение и компоненты для Huawei.

На развивающихся площадках мы уже видим негативную реакцию. За последние 4-5 недель индекс MSCI Emerging Markets, отражающий тенденции на 24 развивающихся рынках, потерял почти 10%. Американский индекс S&P 500 также сейчас находится в стадии коррекции после недавнего обновления исторических максимумов. При этом шансы на дальнейших спуск мы оцениваем как достаточно высокие. При пробое 2790-2820 п. по S&P 500, далее цели сместятся к 2700-2720 п.

При этом российский рынок акций до сих пор практически никак не реагировал на внешний негатив. Отчасти это обусловлено все еще стабильными ценами на нефть (диапазон %68-75 по Brent), а также взлетом тяжеловесных акций Газпрома. В данный момент мы не можем полностью исключать, что индекс МосБиржи даже успеет обновить свои максимумы, сходив чуть выше 2600 п., однако в общем и целом коллективное падение развитых и развивающихся площадок способно оказать негативное воздействие и на российские бумаги. Например, уже наблюдается слабая динамика в ряде металлов, что сказывается на динамике акций наших металлургов.

В качестве ключевой зоны поддержки по индексу МосБиржи сейчас выступает район 2500-2510 п., который таковым стал после волны распродаж в начале мая. Промежуточная точка опоры по индексу расположена около 2540 п. В данный момент мы не склонны рассчитывать на поддержку российского рынка со стороны западных площадок – в этом плане сохраняются повышенные риски.

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские площадки после нашего закрытия в понедельник еще немного снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единую динамику. Фьючерсы на S&P 500 поднимаются на 0,43%, нефть Brent в плюсе на 0,33%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи, скорее всего, пройдет совсем рядом с уровнем закрытия понедельника.