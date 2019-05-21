Российские индексы вчера «буксовали» — главная проблема состоит в том, что американский фондовый рынок находится в «разобранном состоянии». В частности, индекс S&P-500 не смог закрепиться выше максимума сентября 2018 года. На прошлой неделе главной новостью послужила эскалация торгового конфликта между США и Китаем. На текущей неделе, по всей вероятности, торговая война останется в центре внимания инвесторов.

Мировые рынки сейчас стоят на краю пропасти, потому что торговая война оружие обоюдоострое, и удары будут наносить не только США, но и Китай. Чжан Минь, посол Китая в Европейском союзе, заявил о том, что «законные права и интересы китайских компаний подрываются», поэтому Поднебесная может нанести ответный удар. Собственно, ответный удар уже нанесён. Huawei отказывается от поставщиков в США, и акции этих поставщиков летят в пропасть. «У китайских фирм есть шанс восполнить дефицит поставок, вызванный запретом США на Huawei. Глобальная цепочка поставок телекоммуникаций может отлично работать без поставщиков в США». — сказал Сунь Цзяньбо, президент China Vision Capital Management в Пекине. Именно поэтому США временно отложило торговые ограничения, наложенные на Huawei, что вызвало сегодня локальный оптимизм на отдельных азиатских рынках.

Что будет дальше с торговой войной, непонятно. В прошлом месяце неожиданно упали розничные продажи в США, что поставило под сомнение устойчивость показателей по потребительским расходам. На прошлой неделе опасения по поводу торгового конфликта США с Китаем уже высказали представители Walmart и Macy's.

Есть еще одна причина, почему инвесторы стараются не рисковать. 23 мая начинаются выборы в Европарламент, которые могут решить судьбу «Проекта единой Европы». Ожидается, что много голосов наберут «евроскептики». Усиление позиций «евроскептиков» может усложнить процесс одобрения председателя Еврокомиссии и принятия проекта бюджета. В случае поражения правящей Консервативной партии Великобритании, Тереза Мэй может покинуть свой пост быстрее, чем ожидалось, а это увеличит риск выхода Великобритании из Евросоюза без договора.

В ближайшие дни «быки» попытаются закрепить индекс МосБиржи выше отметки 2590 пунктов. С технический точки зрения, мы наблюдаем коррекцию к росту в боковой форме. В наиболее сильных акциях, таких как Газпром и РусГидро, я бы не играл на понижение даже спекулятивно. Американский рынок находится в «разобранном состоянии», а наш рынок в связи с явным ослаблением геополитической напряжённости и высокими ценами на нефть находится в «собранном состоянии».