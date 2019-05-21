В понедельник наблюдалась консолидация немногим выше уровня 1250 пунктов по индексу РТС, изменения цен высоколиквидных бумаг были разнонаправленными. Подорожали акции ММК (MAGN, +2.8%), Новатэка (NVTK, +1.8%), Газпрома (GAZP, +1.0%). Тем временем Транснефть (TRNFP) подешевела еще на 2.3% из-за сохранения неопределенности в отношении компенсации потерь получателям загрязненной нефти. Норникель (GMKN) и Лукойл (LKOH) потеряли по 1.7%, Алроса (ALRS) и Роснефть (ROSN) – по 1.2%.

Во втором эшелоне, как и в секторе голубых фишек, не сложилось единой динамики движения цен. Ижсталь (IGST) выросла на 16.3%, МРСК Сибири (MRKS) – на 15.5%, РусАква (AQUA) – на 9.9%. Тем временем обыкновенные акции Костромской сбытовой компании (KTSB) подешевели на 6.4% Томской распределительной компании (TORS) – на 6.2%, Ярославнефтеоргсинтеза (JNOS) – на 4.3%, Северо-Западного морского пароходства (SZPR) – на 3.4%.

Фондовые индексы США понизились на 0.3% — 1.5%, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские индексы закрылись в минусе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

Данные технического анализа пока оставляют в силе сценарий краткосрочной консолидации вблизи уровня 1250 пунктов по индексу РТС. Развивающиеся рынки в целом остаются под давлением опасений в отношении возможных последствий «торговых войн» (индекс MSCI EM с начала месяца понизился на 7.9%), но вливание ликвидности в китайский финансовый сектор за счет операций РЕПО Народным банком Китая (People’s Bank of China, PBOC) на сумму 80 млрд. юаней (немногим менее $12 млрд.) оказало некоторую поддержку рынку.

На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 64.5 по паре доллар-рубль, оснований для заметных движений пока не наблюдается.



