Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением порядка 0.1-0.3%, в районе 2575-2580 п. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2570, 2560 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2590, 2600 п.

После умеренно позитивного старта торгов индекс МосБиржи может продолжить подъем в район 2590-2600 п. Этому способствует заметно улучшившееся состояние внешнего фона.

Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Некоторое косвенное влияние на локальный рынок акций также может оказать вечерняя публикация апрельской статистики по изменению объемов продаж на вторичном рынке жилья в США (17.00 МСК).

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.23%) и РТС (+0.12%) завершили торги с незначительным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. После умеренно позитивного открытия они не сумели продолжить подъем. Почти весь остаток торгового дня указанные индексы провели в состоянии очень медленного снижения от своего утреннего максимума.

Стоит отметить, что локальный рынок акций вчера закрылся заметно сильнее ключевых фондовых индексов в Европе и в США. Внешние рынки продолжают оставаться под давлением на фоне усиления рисков, связанных с продолжающейся конфронтацией между США и Китаем. Сугубо торговые противоречия начинают принимать форму «перехода на личности». В частности, президент США Дональд Трамп обвинил Китай в планах «захвата» мира, но при этом заявил о том, что он «полностью убит тарифами». Кроме того, посол США в КНР выразил обеспокоенность притеснениями жителей Тибета. Китай же, в свою очередь, обвиняет США в попытках сдержать развитие его экономики с помощью «политических инструментов».

Очередным «камнем преткновения» в двусторонних отношениях стало ожидаемое включение китайской компании Huawei в черный список предприятий, создающих угрозу национальной безопасности США. Американская Google, не дожидаясь подобного решения, уже приостановила предоставление услуг и технической поддержки для Huawei. Немногим ранее США отклонили заявку китайской компании China Mobile на представление телекоммуникационных услуг на своей территории.

По итогам вчерашнего дня среднесрочная техническая картина в индексах МосБиржи и РТС не изменилась. Она остается позитивной. Добавим, что локальный рынок акций продолжает пользоваться поддержкой в связи с относительно высоким уровнем цены на нефть.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM9) пришли в состояние бэквордации величиной в 25 п. или около 2.0% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне незначительного падения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Лидером повышения среди голубых фишек вновь стали дивидендные бумаги Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +2.57%). Они продолжают отыгрывать рекомендацию совета директоров эмитента по поводу выплаты по ним годовых дивидендов в размере 7.62 руб. Таким образом, текущая дивидендная доходность по этим бумагам оставляет порядка 18.8%. Столь высокий уровень связан с позитивной переоценкой крупных финансовых вложений эмитента, номинированных в иностранной валюте. Свою благоприятную роль сыграла и улучшившаяся в прошлом году ценовая конъюнктура на мировом нефтяном рынке.

Акции Новатэк (NVTK RM, +1.80%) пользовались спросом на фоне сообщения о том, что совместное предприятие ООО «Арктик СПГ 2» и компания TechnipFMC подписали контракт на строительство СПГ-завода в рамках одноименного проекта «Арктик СПГ 2». Запуск первой очереди нового завода по сжижению природного газа запланирован на 2023 год.

Бумаги Россети-ао (RSTI RM, +6.45%), Россети-ап (RSTIP RM, +6.04%) ускорили начавшееся еще в конце прошлой недели повышение. Вчера эти акции обновили свои долгосрочные максимумы в условиях отсутствия значимых информационных поводов. Однако не стоит забывать про присущее представителям электроэнергетического сектора коварство. Бумаги входящих в него компаний способны на масштабные и резкие движения в обе стороны.

Явным аутсайдером рынка продолжают оставаться бумаги Транснефть-ап (TRNFP RM, —2.31%). Вчера они в очередной раз обновили свой восьмимесячный минимум в связи с последствиями недавнего загрязнения системы магистральных нефтепроводов «Дружба» некондиционной нефтью. Сейчас продолжается процесс ее очистки от загрязненного сырья. Следующим этапом должно стать урегулирование достаточно крупных финансовых претензий многочисленных заинтересованных сторон.

Существенно хуже рынка также закрылись бумаги Лукойл (LKOH RM, —1.66%), ГМК Норильский Никель (GMKN RM, —1.71%), Роснефть (ROSN RM, —1.16%), Алроса (ALRS RM, —1.21%), RUSAL plc (RUAL RM, —2.25%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют достаточно сильное неравномерное повышение стоимости в пределах 0.3-0.6%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.4%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 1.2%. Японский Nikkei225 потерял 0.2%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России в целом можно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением.