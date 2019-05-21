Рынок акций РФ и рубль в начале дня немного подрастут на фоне дорогой нефти. Индекс Мосбиржи продолжит тянуться в сторону психологически значимой отметки 2600 пунктов.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается открытие торгов с умеренным повышением — порядка 0,1-0,3% в районе 2575-2580 по индексу Мосбиржи, в качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2570 и 2560, значимыми сопротивлениями останутся отметки 2590 и 2600, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Сегодня рубль продолжит укрепляться на фоне высоких котировок нефти и подготовки компаний к налоговому периоду, но торги будут проходить в узком диапазоне, считает Константин Кочергин из банка "Восточный". Прогноз по курсу USD/RUB на сегодня 64,05-64,90, оценил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах снизились на 0,3-1,5% на опасениях о перспективах торговых отношений с Китаем, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ потерял почти 1,5% на фоне отказа ряда американских компаний работать с продукцией Huawei.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышаются на 0,3-0,5%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) менялись разнонаправленно в пределах 1,2%, японский Nikkei 225 снизился на 0,1%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai повышается на 1,2%.

Стоимость нефти растет к уровням предыдущего закрытия на 0,2%, до 72,12 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро снижается до 1,1148 доллара против 1,1167 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в понедельник изменился слегка и разнонаправленно по индексам. Негативная динамика западных фондовых индексов и неуверенные колебания рынка нефти поддержали нейтральный фон для рынка акций РФ. Рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию снизился на 0,23% — до 2571,65 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,12%, до 1256,22 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника снизился на 25 копеек, до 64,53 рубля, евро — на 17 копеек, до 72,06 рубля, следует из данных Московской биржи.