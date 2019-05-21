По итогам торгов 20 мая индекс МосБиржи снизился на 0,23% до 2571,65 п., а РТС вырос на 0,12% до 1256,22 п. Прошедшие торги оказались достаточно спокойными для российского рынка. Пока США и КНР ведут торговую войну, жертвы которой пополнились компаниями высоких технологий, российский рынок прибывает в состоянии анализа возникающих возможностей. Во всяком случае, барьеры на пути американской сельскохозяйственной продукции в Китай повышают востребованность поставок из РФ. Аналогичная ситуация с энергоносителями и прочими материалами. Соответственно, даже если упадёт общий мировой спрос на ресурсы, то близость РФ к Китаю обеспечит отечественных экспортёров более надёжным рынком сбыта. Однако вернёмся к ситуации на рынке. Среди лидеров явно преобладали компании электроэнергетики, которые, к слову, также неплохо себя чувствовали на европейских площадках. «ТМК» (+0,75%) порадовала инвесторов ростом прибыли по МСФО в I квартале в 5,6 раза при неизменившемся показателе выручки. Кроме того, компания погасила долг на $125 млн, но отношение чистого долга к показателю EBITDA осталось на уровне 3,5X. «РусАгро» (+4,27%) также кратно увеличила прибыль в I квартале до 1,422 млрд рублей при росте продаж на 111%. Самыми сильными бумагами дня оказались «Россети» (+6,45%), «ММК» (+2,83%), «Мосэнерго» (+2,59%) и привилегированные «Сургутнефтегаз» (+2,57%). Слабее всех оказались En+ (-2,62%), «ЭНЕЛ Россия» (-2,39%), привилегированные «Транснефть» и «РусАл» (-2,25%). Активность снизилась по сравнению с предыдущей неделей. По итогам дня объём сделок на основной секции Московской биржи составил 34,176 млрд рублей.

Рубль оказался достаточно устойчивым, хотя на глобальном рынке также укреплялись другие сырьевые валюты. Частично этому способствовала нефть, которая в начале дня поднималась выше $73 за баррель Brent, хотя к вечеру упала ниже $72. Кроме того, рубль поддерживает налоговый период, который традиционно повышает спрос на ликвидность. И, наконец, в ЦБ РФ корректируют прогноз по инфляции, ожидая её на конец 2019 года в диапазоне 4,5-5% по сравнению с 4,7-5,2% в предыдущей оценке. В I полугодии 2020 года она должна вернуться к целевому уровню в 4%, что предполагает серию снижения ставки, а это прямой стимул к покупке обязательств федерального займа. Естественно, что торговая война Китая и США снижает аппетиты к риску на глобальном рынке, но пока российские финансы смотрятся весьма сильно. В Минфине полагают, что профицит федерального бюджета в текущем году составит около 2,5% ВВП. Подавляющее большинство стран в мире не могут похвастаться двойным профицитом бюджета и платёжного баланса. К вечеру понедельника доллар слабел на 0,39% до 64,525, а евро на 0,24% до 72,06.

Торги в США завершились снижением индексов. Жертвами распродаж стали компании, которые могут пострадать из-за снижения китайского спроса на микросхемы или прямых запретов властей Китая в ответ на действия против Huawei. Упали такие бумаги как Intel (-2,96%), Qualcomm Corp. (-5,99%), Broadcom Inc. (-5,97%). Google также подешевел более чем на 2%, так как потеря Huawei — это потеря доходов от роялти. Долю рынка может потерять Apple (-3,13%), так как компании могут предъявить аналогичные обвинения, как и Huawei, но уже со стороны Китая. По итогам торгов DJIA снизился на 0,33% до 25679,90 п., а S&P 500 упал на 0,67% до 2840,23 п.

Настроения в Азии были довольно позитивные, так как новостей по торговой войне не было. В Ю. Корее бумаги Samsung Electronics выросли на 4%, так как инвесторы рассчитывают, что компания расширит продажи устройств за счёт выпадающей доли Huawei. Австралийский доллар оказался под давлением на фоне заявлений главы Резервного банка страны Филипа Лоуи, который полагает, что уже на июньском заседании может быть принято решение о снижении ставки. К 8:45 мск Nikkei 225 — 21254,10 п. (-0,22%), Hang Seng — 27784,92 п. (-0,01%), Shanghai Composite — 2906,50 п. (+1,25%).

Нефть вновь пыталась расти на фоне напряжённости в отношениях США и Ирана. В понедельник Д. Трамп пригрозил серьёзными последствиями для Тегерана, если тот заденет американские интересы на Ближнем Востоке. Кроме того, представители OPEC подтверждают готовность сохранить ограничения по добычи в II полугодии, чтобы обеспечить необходимый уровень цен. Министр природных ресурсов и энергетики Саудовской Аравии Халид Ал-Фалих даже сообщил, что эта идея поддерживается сторонними участниками соглашения. К 9:00 мск Brent — $72,29 (+0,44%), WTI — $63,59 (+0,60%), золото — $1275,3 (-0,16%), медь — $6038,48 (+0,48%), никель — $12125(+1,25%).

Индекс доллара подрастал на 0,1% до 98,03 п. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,115 (-0,13%), GBP-USD — $1,272 (без изменений), USD-JPY – 110,16 (+0,07%).

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. С одной стороны, китайский рынок пытается скорректировать потери, а нефть растёт, а с другой, сырьевые валюты слабеют, а на рынках нет ярко выраженного оптимизма. Впрочем, в любой момент могут появиться новости о дальнейшем разрушении мировой торговли. Президент США Д. Трамп высказал в интервью CNBC, что он получает особое удовольствие от каждого миллиарда, который отнимает у Китая, а вся его работа нацелена на то, чтобы препятствовать лидерству КНР в мире. Отечественный рынок продолжит консолидироваться на текущих значениях 2560-2580 по индексу МосБиржи.



