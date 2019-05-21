Прогноз результатов МТС за I кв по МСФО: рост сервисной выручки в РФ останется минимальным
В четверг, 23 мая, МТС (MBT US – ПРОДАВАТЬ) опубликует отчетность за 1 кв. 2019 г. по МСФО. Мы ожидаем умеренного роста мобильной сервисной выручки в России, учитывая комбинацию таких факторов, как отмена внутристранового роуминга, повышение НДС и попытки повышения тарифов. С учетом эффекта консолидации МТС-Банка мы прогнозируем рост консолидированной выручки на 9% (здесь и далее – год к году) до 118 млрд руб. (1,8 млрд долл.) и увеличение OIBDA на 2% до 53,2 млрд руб. (807 млн долл.). Соответственно, рентабельность по OIBDA, согласно нашим оценкам, составит 45,2%, на 3,1 п.п. ниже прошлогоднего уровня, что отражает увеличение доли низкомаржинальных сегментов в общей выручке. Чистая прибыль, по нашим прогнозам, будет равна 11,9 млрд руб. (180 млн долл.).
Основным фактором роста выручки в России останется увеличение доходов от продаж устройств. По нашим оценкам, выручка от услуг мобильной связи МТС в России вырастет на 1,3% до 75,3 млрд руб. (1,1 млрд долл.), а продажи мобильных устройств – на 18% до 15,4 млрд руб. (234 млн долл.). Мы также прогнозируем рост выручки от услуг фиксированной связи на 0,5% до 15,1 млрд руб. (229 млн долл.), а OIBDA компании в России останется на уровне годичной давности, то есть 50,0 млрд руб. (804 млн долл.). На Украине выручка может увеличиться на 18% до 3,4 млрд гривен (125 млн долл.), а OIBDA – составить 1,7 млрд гривен (63 млн долл.) при рентабельности 50,0%.
Риск делистинга АДР остается основным фактором для рынка. Мы не ожидаем значительного изменения фундаментальной ситуации для МТС в сравнении с предыдущими кварталами. Компания продолжает генерировать достаточно сильные денежные потоки, позволяющие выплачивать довольно привлекательные дивиденды. Но возможности роста традиционных доходов остаются ограниченными в условиях слабой динамики доходов населения, а регуляторные риски в секторе не стоит игнорировать. Также, риск делистинга АДР компании с Нью-Йоркской фондовой биржи в ближайшее время останется ключевым фактором для движения котировок МТС. Мы подтверждаем рекомендацию ПРОДАВАТЬ акции компании.
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