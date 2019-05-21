Денежный рынок: по-прежнему под давлением
Уровень рублевой ликвидности в системе остается высоким, однако однодневные ставки по-прежнему находятся под давлением. По нашим оценкам, банки уже почти неделю поддерживают остатки средств на корсчетах на уровне 2,70 трлн руб., восстановив запас свободных резервов до средних исторических уровней. Однако в течение последней недели RUONIA торговалась в среднем лишь на 10 бп ниже ключевой ставки, в том числе из-за невысокого уровня торговой ликвидности на межбанке. На наш взгляд, при текущем высоком объеме ликвидности в системе RUONIA торгуется достаточно узко против ключевой ставки, что может свидетельствовать о несколько неравномерном распределении рублевой ликвидности на рынке. Ставка однодневного валютного свопа вчера продолжила расти, и ее средневзвешенное значение повысилось до 8,03% (+8 бп). Мы полагаем, что сильная динамика счета текущих операций в апреле (+12,7 млрд долл.) способствовала дальнейшему повышению уровня валютной ликвидности в системе, внеся свой вклад в повышательное давление на однодневный базис, отмечаемое в последнее время. Сегодня Банк России проведет аукцион недельных депозитов и предложит оставшийся объем КОБР со сроком обращения до августа на сумму 90 млрд руб. Учитывая высокий уровень остатков средств на корсчетах, мы полагаем, что спрос банков на сегодняшнем аукционе будет высоким, что, вероятно, ограничит потенциал снижения однодневных ставок на этой неделе.
Повышенные однодневные ставки продолжили оказывать давление на ближний конец кривой NDF, и месячная ставка поднялась до 7,89% (+20 бп). Середина кривой кросс-валютных свопов сместилась вверх на 3 бп, остальные сегменты остались без изменений. Ставки процентных свопов снизились на 3–4 бп по всей длине кривой, 3-месячная MosPrime осталась без изменений на уровне 8,23%.
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