Вчера главным героем дня стал китайский телекоммуникационный холдинг Huawei. И нельзя сказать, что все случилось слишком уж неожиданно — все именно к это и шло и мы однозначно увидим в будущем еще целый ряд подобных историй.

А все началось с того, что Alphabet (он же — Google) наложил запрет для Huawei на использование лицензий на мобильную операционную систему Android в новых смартфонах во исполнение запрета президента Трампа на деятельность самой компании Huawei в США. Естественно, глыба под названием GOOGLE настолько велика, что скатываясь с горы она уволокла за собой акции фактически всего технологического сектора, а потом и весь рынок в целом.

Конечно же индекс NASDAQ пострадал при этом более всего. Его потери составили почти 1,5%. А лучше всех закончил вчерашний день старичок Dow Jones (DJIA-30), где общее снижение к концу дня составило всего треть процента.

Что касается отраслевого разреза, то здесь все было ясно с самого начала. Потери акций компаний, работающих в технологическом секторе составили все те же что и в индексе NASDAQ 1,5%. Чуть получше (но только относительно) дела шли у акций компаний, работающих в потребительском секторе и в сфере услуг. Здесь падение достигло отметки в 1%. Но падение это вполне объяснимо поскольку в первом случае под медвежий каток попали акции Apple (AAPL, —3,13%), относящиеся к потребительскому сектору, а во втором случае —яркий представитель сферы услуг — акции компании Amazon (AMZN, —0,54%).

Главный же виновник этого медвежьего торжества Alphabet (GOOGL, —2,06%) ограничился потерей всего лишь 2% от своей капитализации.

На уровне отдельных компаний очень тяжко пришлось вчера полупроводниковым компаниям, которые занимаются выпуском микрочипов, видеокарт, процессоров, а также работающих в сфере видео игр. Здесь снижение достигало 3 — 4%, а по некоторым акциям даже более 5%!

Более — менее прилично выглядели лишь акции нефтянки, банковского и телекоммуникационного секторов. Но прилично это не значит, что был рост. Небольшой рост наблюдался лишь у ведущих телекоммуникационных компаний AT&T (T, +1,23%) и Verizon Communications (VZ, +1,58%). И здесь даже стоит удивиться столь незначительному росту на фоне ситуации когда с рынка фактически выдавливают их основного конкурента в области внедрения 5G технологий.

Ожидания рынка 21 мая

Медвежья волна распродаж, поднятая вчера «проблемой Huawei», быстро пошла на спад. Еще вчера вечером все дружно начали хоронить рынок, а сегодня с утра многие инвесторы вытирают пот со лба и говорят про себя — фу, пронесло! И как ни крути, но главным бенефициаром всего происходящего действительно видится президент Трамп. Сначала он давит на Huawei, вводит запреты на его деятельность в США и в итоге фактически принуждает ведущие американские компании следовать этим запретам, а затем вдруг совершенно внезапно идет на попятную и говорит: ой, мы пошутили! И мы (мы — это США в лице президента Трампа) даем еще 90 дней, чтобы договориться по-хорошему. И, естественно, в первом случае участники рынка пугаются и начинают все распродавать, а во втором с очень большой вероятностью начнут с энтузиазмом покупать хорошо подешевевшие акции и «вертать все взад». Вот такая перспектива нас ждет сегодня. Рост прежде всего в акциях технологического сектора, которые дэйтрейдеры будут с удовольствием гонять из угла в угол.

Однако в целом ситуация не изменилась. По-прежнему основным ньюсмейкером на рынке остаются американо-китайские переговоры. Но информации о них нет вообще никакой. И поэтому безраздельное царствование внутридневных спекулянтов продолжается. И не более того. А мы стоим в стороне и пока «курим бамбук».