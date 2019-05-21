Прогноз результатов ФСК за I квартал по МСФО: чистая прибыль выросла на 4,6% г/г
Завтра ФСК опубликует МСФО результаты за 1К19.
Мы ожидаем умеренного роста показателей – выручки на 3,5%, EBITDA на 5,6%, чистой прибыли – на 4,6%.
Обычно компания не проводит звонки на квартальной отчетности и не представляет результаты в виде подробной презентации.
Мы считаем, что в отсутствие комментариев менеджмента отчетность будет воспринята рынком нейтрально.
Ближайший триггер для котировок ФСК – рекомендация Совета директоров по дивидендам за 2018 г. Мы ожидаем, что рекомендация будет дана до конца текущего месяца, наш прогноз —DPS 0,016 руб. с дивидендной доходностью 9,2%.
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