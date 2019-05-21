Завтра ФСК опубликует МСФО результаты за 1К19.

Мы ожидаем умеренного роста показателей – выручки на 3,5%, EBITDA на 5,6%, чистой прибыли – на 4,6%.

Обычно компания не проводит звонки на квартальной отчетности и не представляет результаты в виде подробной презентации.

Мы считаем, что в отсутствие комментариев менеджмента отчетность будет воспринята рынком нейтрально.

Ближайший триггер для котировок ФСК – рекомендация Совета директоров по дивидендам за 2018 г. Мы ожидаем, что рекомендация будет дана до конца текущего месяца, наш прогноз —DPS 0,016 руб. с дивидендной доходностью 9,2%.



