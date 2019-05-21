Рост акций "Газпром нефти" подтверждается объемом
В лидерах роста к середине дня пребывали бумаги Газпрома (+3,71%) и обыкновенные акции Татнефти (+2,73%). Бумаги Газпром нефти подорожали на 2,01%. В лидерах падения были котировки Россетей (-2,50%) и обыкновенные акции Ростелекома (-1,62%).
Акции Газпром нефти во вторник уверенно растут после публикации данных об увеличении чистой прибыли за 1-й квартал по МСФО на 55%.
C технической точки зрения рост акций Газпром нефти подкрепляется повышенным объемом торгов – позитивный для “быков” сигнал. Кроме того, бумаги поднялись выше сопротивления 355,50 руб, у которого расположена средняя полоса Боллинджера дневного графика. Способность удержать указанную отметку открывает им дорогу к максимуму текущего года 366,65 руб. До падения ниже 355,50 руб имеет смысл сохранять краткосрочные “длинные” позиции по бумаге.
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