С начала года капитализация "Газпрома" выросла на 37,5%
США могут обложить санкциями проект «Северный поток-2». Как сообщил министр энергетики США Рик Перри, в скором времени может быть готов законопроект, который ограничит жизнеспособность «Северного потока-2» и возможность работы с ним — санкции могут быть введены против строительных компаний, которые участвуют в прокладке труб и займутся сервисным обслуживанием газопровода.
Штаты и ранее высказывались против проекта, но дальше слов дело пока не шло. Вот и на этот раз, со слов Рика Перри, пакет санкции «все еще рассматривается». Однако если США все же подсуетятся и выполнят обещанное, то не исключено, что некоторые европейские страны могут присоединиться в этому хороводу вокруг «Северного потока-2». Ведь каждая попытка раскачивания этой лодки приносила хоть и маленькие, но свои небольшие плоды. Строительство уже несколько раз было приостановлено.
В настоящее время готово около 50% трубопровода, он уложен двумя нитками. «Северный поток-2» должен быть запущен в этом году. Однако акции «Газпрома» никак не реагируют на информацию о грядущий санкциях, и это удивительно. Или в компании этому не верят, или считают, что дело может затянуться надолго. А может быть, после многолетних сражений с искусственными европейскими препятствиями для «Северного потока-2» «Газпром» уже закалил свой иммунитет к подобным осложнениям.
Техническая картина в акциях «Газпрома» остается позитивной, после незначительной паузы в бумагу вернусь покупатели, а рост идет ровно к обозначенной нами ранее цели в 215 руб. На данный момент бумаги компании находятся на историческом максимуме — 209 руб. за акцию. Таким образом, капитализация «Газпрома» с начала 2019 года выросла уже на 37,5%.
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