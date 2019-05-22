Вчерашний день принес новую волну оптимизма на мировые фондовые рынки. Что касается отечественных торговых площадок, то помимо внешнего позитива, хорошее настроение там было поддержано еще и своими положительными новостями, что позволило отечественным рынкам уйти в большой отрыв относительно всего остального мира, а индексу МосБиржи установить очередной рекорд. Впрочем, по порядку.

В американо-китайских отношениях, стремительно ухудшавшихся все последние дни, наступило неожиданное потепление. И не то, чтобы они там сумели о чем-то договориться. Просто Минторг США неожиданно принял определенные послабления в отношении китайского производителя смартфонов и электронных компонентов Huawei, выдав компании лицензию сроком на 90 дней, которая позволит ей поддерживать существующие сети, оборудование и мобильные гаджеты, а также обновлять программное обеспечение своих устройств. Надо понимать, что сделано это не от большой любви американцев к телефонам из Поднебесной, а чтобы защитить компании США, тесно сотрудничающие с китайским IT-гигантом, которые в случае жесткого запрета, предполагавшегося изначально, могли бы серьёзно пострадать. И, если вдуматься, никакого прогресса в переговорах по торговым пошлинам между Вашингтоном и Пекином не произошло, но инвесторы всё равно возрадовались необыкновенно даже такой мелочи и перешли к активным покупкам. Видимо, очень купить хотелось.

Тем не менее, если взглянуть на происходящее в мире трезвым взглядом, количество проблем на планете за последние дни не только не уменьшилось, а продолжает постепенно увеличиваться. Завтра начинаются выборы в Европарламент, которые на фоне слабых показателей экономики Старого Света и британской эквилибристики с Brexit уверенности в завтрашнем дне европейцам не добавляют.

Кинем ретроспективный взгляд во вчерашний день, прежде чем пытаться делать оценки перспектив дня сегодняшнего. После смягчения позиции Минторга США в отношении Huawei и очень неплохого отчета китайского производителя смартфонов Xiaomi, азиатские рынки отторговались в целом неплохо: Shanghai Composite, что вполне естественно, взлетел на 1,23%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,37%, а южнокорейский KOSPI поднялся на 0,27%. В то время, как гонконгский Hang Seng снизился на 0,47%, а японский Nikkei225 потерял 0,14%. Европа, практически лишенная вчера какой-либо опоры в виде макроэкономической статистики (публиковались лишь данные по изменению индекса промышленных заказов по данным Конфедерации британских промышленников (CBI), тоже предпочла не оставаться в стороне от всеобщего праздника и подрасти: британский FTSE100 поднялся на 0,25%, до 7329 п., французский САС40 прибавил 0,50% — до 5385 п., а германский DAX вырос на 0,85%, показав значение 12143 п. Американские рынки, открывшись солидным гэпом, не нашли в себе сил для продолжения стремительного роста и окончание торгов оказалось не столь мощным, как могло показаться в начале торговой сессии: индекс DJIA закрылся на уровне 25877 п. (+0,77%), S&P500 показал 2864 п. (+0,85%), а NASD COMP завершил торги на отметке 7786 п. (+1,08%).

В России помимо внешнего благоприятного фона дополнительным стимулом к покупкам оказалась корпоративная отчетность и очередные позитивные решения, принимаемые компаниями в отношении дивидендных выплат. В частности, чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в 1 квартале 2019 года выросла на 54,9%, а выручка увеличилась на 12,6% год к году. Совет директоров "Мечел" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 18,21 рубля на одну акцию, а по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать. Ну и самое главное — совет директоров «Газпрома», еще 14-го мая заявивший о намерениях выплатить акционерам в виде дивидендов 16,61 рубля на бумагу, вчера официально утвердил свое решение, что вывело бумаги корпорации в число лидеров роста. Отечественные фондовые площадки в течение всего дня уверенно росли, притормозив лишь ближе к окончанию сессии и устанавливая попутно новые исторические рекорды. Индекс РТС поднялся в течение дня на 1,82%, до 1279 п., а индекс МосБиржи, пробив психологически важный уровень в 2600 пунктов, сумел закрепиться на новых максимумах, зафиксировав 2617 п., что на 1,75% выше закрытия понедельника.

Опубликованные сегодня ночью (в 00:30 мск.) предварительные данные от API по запасам сырой нефти показали существенное сокращение с 8,600 млн. барр. до 2,400 млн. барр., что все равно не дотянуло до предсказаний экспертов, ждавших падения до —0,600 млн. барр. Вышедшая статистика не оказала, впрочем, существенно влияния на динамику стоимости углеводородов, которые продолжили неспешно терять в цене. Рынки ждут выхода окончательных данных от Минэнерго США сегодня вечером и будут ориентироваться, в основном, на эти цифры. Сегодня утром по состоянию на 6:25 мск. цена североморской нефти BRENT находится на уровне 71,78 долл./барр., а легкая техасская WTI продается по 62,62 долл./ барр.

Отечественная валюта, продолжившая свое укрепление накануне, консолидировалась на время в боковом движении. Эксперты будут ждать результатов аукционов Минфина по размещению двух выпусков ОФ с постоянным купоном, которые, хоть и косвенно, влияют на настроения инвесторов. Определенную поддержку рублю оказывают не только позитивные новости с фондовых рынков, но и продолжающийся налоговый период, так что вряд ли можно ожидать заметной коррекции в рубле в течение сегодняшнего дня. По состоянию на 6:28 мск. доллар на рынке ФОРЕКС стоит 64,39 руб., а евро торгуется по 71,87 руб.

Япония отчиталась сегодня ночью по внешнеторговым операциям. И не слишком хорошо: динамика объемов экспорта осталась неизменной на уровне —2,4%, хотя аналитики ждали роста до —1,8%. Объемы импорта выросли с 1,2% до 6,4%, при том, что эксперты прогнозировали 4,8%. Сальдо торгового баланса сократилось с 527,8 млрд. йен до 60,4 млрд йен. Рынки ждали снижения всего до 203,2 млрд йен. Сегодня в течение дня Британия представит данные по инфляции и индексу закупочных цен. Выступит глава ЕЦБ Марио Драги. В США вечером будут опубликованы «минутки» — протоколы заседания FOMC. В России пройдет заседание совета директоров ТГК-2, состоится годовое общее собрание акционеров «Распадской», Последний день «в дивидендах» будут торговаться бумаги X5 Retail Group, ГК «Мать и дитя» и TCS Group.