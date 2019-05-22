Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным понижением около 0.3%, вблизи отметки 2610 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2600, 2590 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2620, 2630 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Оно пока не является критичным. И все же внутри дня индекс МосБиржи способен отступить от свежего исторического максимума в район 2590-2600 п.

Во второй половине дня существенное влияние на локальный рынок акций может оказать публикация еженедельной статистики по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17.30 мск.). В связи с указанным событием вполне вероятны заметные движения во фьючерсах на «черное золото».

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+1.75%) и РТС (+1.82%) завершили торги с сильным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Этому в значительной мере способствовало вчерашнее улучшение настроений на внешних рынках. Они же, в свою очередь, отыгрывали известие о том, что Министерство торговли США отсрочило на 90 дней объявленное ранее решение о запрете для китайского технологического гиганта Huawei на закупку сервисов и комплектующих в Соединенных Штатах. Подразумевается, что такая задержка будет способствовать достижению торгового соглашения между США и Китаем в срок до трех месяцев. Ранее затянувшийся переговорный процесс между указанными странами фактически зашел в тупик.

Стоит отметить, что существенный вклад во вчерашнее масштабное повышение локальных фондовых индексов внесли акции «Газпрома». Они сильно подорожали и потянули за собой вверх индексы МосБиржи и РТС. Их текущий вес в указанных индексах составляет 16.45%.

На волне вчерашних покупок в российских акциях мы наблюдали очередное обновление исторического максимума по индексу МосБиржи. Таким образом, в нем сформировалась позитивная техническая картина во всех временных интервалах. Что же касается индекса РТС, то он приблизился к значимому многомесячному сопротивлению, расположенному в районе 1285 п. Его возможное преодоление может сформировать дополнительный технический сигнал в пользу дальнейшей игры на повышение на российском фондовом рынке.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM9) пришли в состояние бэквордации величиной в 21 п. или около 1.7% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

Несмотря на существенный прирост индекса МосБиржи, состоявшийся по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Явным лидером прироста среди голубых фишек выступили бумаги Газпром (GAZP RM, +3.49%). Они возобновили недавнее сильное повышение на фоне известия о том, что совет директоров эмитента утвердил рекомендацию общему собранию акционеров о выплате рекордных по размеру годовых дивидендов в размере 16.61 руб. на акцию. Это составляет примерно 8% от цены вчерашнего закрытия указанных бумаг.

Добавим, что инвесторы и спекулянты проигнорировали появившиеся в СМИ сообщения о том, что администрация США планирует ввести санкции против газопроводного проекта «Северный поток-2». Кроме того, дополнительным стимулом для вчерашнего роста акций «Газпрома» стала публикация сильной финансовой отчетности дочерней нефтяной компании Газпром нефть (SIBN RM, +4.35%). Ее относящаяся к акционерам чистая прибыль по МСФО увеличилась на 54.9% по итогам 1 квартала в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Напомним, что ПАО «Газпром» контролирует 95.68% акций компании «Газпром нефть».

Заметно сильнее рынка закрылись бумаги Татнефть-ао (TATN RM, +3.76%). Интерес к ним подогрело сообщение о том, что международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента нефтяной компании на уровне «BBB-» со «стабильным» прогнозом. Вместе с тем, бумаги Татнефть-ап (TATNP RM, +0.93%) вчера заметно отстали от рынка. В целом же в обыкновенных и в привилегированных акциях «Татнефти» намечается более или менее масштабный коррекционный отскок в противовес заметному двухнедельному спаду.

Бумаги Мечел-ао (MTLR RM, —0.47%), Мечел-ап (MTLRP RM, +3.01%) продемонстрировали разнонаправленное движение на фоне дивидендных новостей. Вчера стало известно, что совет директоров металлургической компании рекомендовал общему собранию акционеров одобрить выплату дивидендов по привилегированным акциям в размере 18.21 руб. В то же время, выплата дивидендов по обыкновенным акциям «Мечела» не предполагается.

Существенно слабее рынка закрылись бумаги Алроса (ALRS RM, —1.24%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, —1.27%), Магнит (MGNТ RM, —1.09%), Ростелеком-ао (RTKM RM, —1.67%), Ростелеком-ап (RTKMP RM, —2.37%), FIVE-гдр (FIVE RM, —2.16%), Русснефть (RNFT RM, —4.17%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное падение стоимости в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.6%. Фьючерсы на золото балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.5%. Японский Nikkei225 подрос на 0.1%.

С учетом утреннего ухудшения настроений на нефтяном рынке, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным понижением.