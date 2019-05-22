Вчера возглавляемый нефтяными бумагами Индекс Мосбиржи с легкостью преодолел отметку 2600 пунктов и обновил исторические максимумы. Чем была вызвана жажда закупиться «нефтянкой» именно вчера – остается вопросом. Вроде и цены на нефть развернулись вниз, и риски срыва торговых переговоров между США и Китаем никуда не ушли. Да, весь день неплохо росли американские фьючерсы, а потом и акции, и это во многом стало драйвером подъема российского рынка.

Опять выстрелил «Газпром», выросший на 3,5% и находящейся в сильнейшей перекупленности. Причем все попытки опустить котировки газового монополиста наталкивались на очень мощные покупки.

Пробил сопротивление 230 руб и Сбербанк, выросший почти на 3%. Это открывает бумагам дорогу в сторону 240 руб, но для продолжения подъема нужны весомые поводы.

После нашего закрытия ситуация на американском рынке практически не изменилась. А вот сегодня с утра фьючерсы на американские индексы слабо падают. В минусе торгуется и нефть, которая, вполне возможно, пойдет к нижней границе боковика в районе чуть менее 70 долларов за баррель. Если это случится, то там нефтяные контракты стоит покупать с целью роста 2-2,5 доллара.

Дешевеет и золото. Тем, кто успел его продать, рекомендуем закрывать позиции в районе 1260-1265 долларов.

На таком фоне мы ждем открытия отечественного рынка акций около нуля, быть может с небольшим минусом. В принципе, в дальнейшем рынку было бы неплохо скорректироваться. Но произойдет ли это сегодня или рынок продолжит аномальный рост на непонятно откуда появившихся деньгах – остается загадкой.

При первом сценарии перспективными видятся шорты по «Газпрому» и ВТБ, при втором – покупка Сбербанка.

Как и рынок акций, рубль игнорирует внешний негатив, прежде всего это укрепление доллара на мировом рынке и снижение нефти, и в паре с долларом консолидируется около отметки 64,5. Сегодня пройдет очередной аукцион Минфина по ОФЗ. Вполне возможно, что финансовое ведомство ужесточит условия размещения бумаг и откажется от премии к рынку, поскольку план по привлечению денег перевыполняется. Это может стать негативом для рубля, поскольку неиспользованная рублевая ликвидность вполне может пойти на валютный рынок. С другой стороны, налоговый период будет препятствовать ослаблению российской валюты.

В целом в ближайшие дни мы не ждем принципиальных изменений курса рубля, если же, конечно, не произойдет непредсказуемых событий, без которых торговля на рынке была бы скучна.