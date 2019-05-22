По итогам торгов 21 мая индекс МосБиржи вырос на 1,75% до 2616,53 п., а РТС — на 1,82% до 1279,12 п. В течение дня индекс МосБиржи поднимался до рекордной отметки 2620 пунктов. Основной движущей силой стал нефтегазовый сектор. Совет директоров «Газпрома» (+3,49%) подтвердил ранее рекомендованные дивиденды 16,61 рублей на акцию. «Газпром нефть» (+4,35%) сообщила о росте прибыли по МСФО в I квартале на 54,9% до 107,9 млрд рублей при росте выручки на 12,6%. Отличился и «Мечел» (+3,01%), совет директоров которого рекомендовал выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 18,21 рублей на штуку, но воздержаться от выплаты дивидендов по обыкновенным акциям. В лидерах дня также оказались «Интер РАО» (+4,02%), «Татнефть» (+3,76%), Сбербанк (+2,97%). Слабее всех оказались привилегированные акции «Ростелеком» (-2,37%), X5 Retail Group (-2,15%), привилегированные «Ленэнерго» (-1,8%) и обыкновенные «Ростелеком» (-1,67%). В целом рынок может продолжить восхождение, если восстановительный рост в бумагах нефтяных и металлургических компаний продолжится. Впрочем, для этого могут потребоваться позитивные новости с фронтов торговой войны США и КНР. Активность была довольно высокой и к финишу дня объём сделок на основной секции Московской биржи составил 56,403 млрд рублей.

Отечественная валюта чувствовала себя комфортно, укрепившись против доллара и евро. Частично этому способствовала нефть, которая всё же не решилась на коррекцию и удерживалась вблизи уровня $72 за баррель Brent. Впрочем, ставки на межбанковском рынке также указывают на рост спроса на ликвидность в связи с налоговым периодом. Кроме того, инвесторы уже заранее готовятся к размещениям ОФЗ. В среду 22 мая Минфин предложит инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26227 с погашением 17 июля 2024 года и ОФЗ-ПД выпуска 26228 с погашением 10 апреля 2030 года. Ведомство вновь не будет устанавливать конкретный лимит размещения.

Торги в США завершились заметным ростом индексов. Основным поводом для оптимизма стало временное разрешение для Huawei продолжить работу в США. Соответственно, бумаги производителей микросхем внесли основной вклад в восстановление индексов. Продолжают отчитываться американские компании. Розничная сеть J.C. Penney потеряла 6,96% своей капитализации из-за слабых итогов I квартала. Розничная сеть по продаже бытовой техники и строительных материалов Home Depot (+0,26%) отчиталась лучше ожиданий. Однако на самом рынке недвижимости всё далеко не так радужно. Продажи жилья на вторичном рынке упали за апрель на 0,4%, а в годовом выражении на 4,4%. Во вторник также появилось письмо от 200 американских компаний, работающих в обувной отрасли. Участники инициативы призвали Д. Трампа исключить импорт обуви из возможного списка товаров, которые могут быть обложены повышенными пошлинами. По итогам дня DJIA вырос на 0,77% до 25877,33 п., а S&P 500 поднялся на 0,85% до 2864,36 п.

Рост в США не стал поводом для оптимизма в Азии. The New-York Times пишет о возможной очередной жертве торговой войны. По данным издания, власти США также могут заблокировать доступ к американским технологиям для китайской Hikvision. Американские меры против китайских IT-гигантов продолжают обеспечивать рост бумаг южнокорейской Samsung Electronics. Посол Китая в США заявил о том, что Вашингтон слишком часто меняет свои позиции в торговых переговорах. По его словам, Пекин открыт для нового раунда дискуссий, но не собирается торопиться. По вопросу Huawei товарищ Тианкай отметил предвзятый политический подход американской стороны. Из статистики по Азии стоит отметить падение японского экспорта в марте на 2,4% при ожиданиях снижения на 1,8%, а также рост импорта на 6,4% при ожиданиях роста на 4,8%. К 9:00 мск Nikkei 225 — 21296,27 п. (+0,11%), Hang Seng — 27682,45 п. (+0,09%), Shanghai Composite — 2886,17 п. (-0,68%).

Запасы нефти в США продолжают расти. По данным API, на неделе, завершившейся 17 мая, коммерческие запасы нефти выросли на 2,4 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 0,35 млн баррелей, а дистиллятов снизились на 0,24 млн баррелей. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут сокращения запасов нефти на 2,0 млн баррелей, а также рост запасов бензина на 1 млн баррелей и сокращение запасов дистиллятов на 1,0 млн баррелей. Впрочем, статистика по США — это далеко не единственный фактор. Российский нефтепровод «Дружба» продолжает восстановительные работы для возобновления поставок в Западную Европу. «Транснефть» обещает, что российская нефть доберётся до Венгрии и Словакии через неделю. В Morgan Stanley полагают, что в II полугодии нефть Brent может торговаться в диапазоне $75-80 за баррель, даже с учётом замедления мировой экономики. К 9:00 мск Brent — $71,7 (-0,67%), WTI — $62,56 (-0,90%), золото — $1272,9 (-0,02%), медь — $5959,11 (-0,44%), никель — $12015 (-0,46%).

Индекс доллара торговался без выраженной динамики на отметке 98,06 п. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,115 (-0,07%), GBP-USD — $1,271 (-0,02%), USD-JPY – 110,44 (-0,06%).

Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным. Азиатские индексы демонстрировали разнонаправленную динамику, но важным является другое. Представители Китая намекают на то, что торговая война может продлиться долгое время и США могут сами себе нанести ущерб, о чем свидетельствует и обращение около 200 обувных компаний к Белому дому. Нефть оказалась под давлением статистики роста запасов в США, но прогнозы на ближайшие месяцы остаются достаточно оптимистичными. Соответственно, российский рынок, если и не продолжит рост, то вряд ли захочет падать в сложившихся условиях. Рубль вполне способен продолжить укрепление на фоне очередных аукционов ОФЗ.