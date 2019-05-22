Рынок акций РФ в начале дня немного снизится в рамках коррекции после вчерашних рекордов по индексу Мосбиржи — выше 2600 пунктов.

Курс рубля мало изменится, размещение ОФЗ Минфином может в течение дня оказать ему поддержку.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается открытие торгов с умеренным понижением, около 0,3%, вблизи отметки 2610 по индексу Мосбиржи, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2600 и 2590, значимыми сопротивлениями станут отметки 2620 и 2630, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго капитал".

На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация курса немногим ниже уровня 64,5 по паре доллар-рубль, оснований для сильных движений пока не наблюдается, рассуждает Антон Старцев из компании "Олма".

Сегодня рубль может продолжить укрепляться в случае повышенного аппетита инвесторов к покупкам ОФЗ на аукционах Минфина, прогноз курса пары USD/RUB на сегодня 64,05–64,85, считает Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах повысились на 0,8-1,1% на фоне сообщений о предоставлении властями страны временных разрешений для взаимодействия с китайской компанией Huawei.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 0,2-0,3%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) менялись разнонаправленно в пределах 0,8%, японский Nikkei 225 повысился на 0,05%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai снижается на 0,8%.

Стоимость нефти снижается к уровням предыдущего закрытия на 0,8%, до 71,6 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро снижается до 1,1154 доллара против 1,1162 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций закрылся во вторник на максимумах на фоне позитивной отчетности компаний и рекомендаций о дивидендах. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,75%, до 2616,53 пункта, индекс РТС — на 1,82%, до 1279,12 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника снизился на 12 копеек, до 64,41 рубля, евро — на 15 копеек, до 71,91 рубля, следует из данных Московской биржи.