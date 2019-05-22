В ходе вчерашней торговой сессии расхождение процентных бенчмарков продолжилось с новой силой. Рублевая ликвидность остается крайне дорогой на краткосрочном горизонте – овернайт своп USD/RUB уже третий день подряд оценивает ставку по рублям выше 8.0% (8.01%), тогда как Ruonia о/н не демонстрирует стресса (7.67%). Гипотеза об избытке валютной ликвидности на краткосрочном горизонте (приток экспортной выручки на счета в банки и иностранного капитала на рынок долга) не находит аргументов для опровержения, особенно в предналоговый период.

Одновременно с этим, спрос на процентный риск на длинных горизонтах, наконец, дал о себе знать. Кривая процентных свопов IRS на сроках более 7-ми лет сместилась вниз на 5 бп, а на участке 2-6 лет потеряла до 10 бп (IRS 5 лет 8.36%). Интерес участников рынка к завышенным среднесрочным и долгосрочным ставкам запаздывает на фоне ралли в сегменте госбумаг. Тем не менее, мы видим в данном движении предпосылки к изменению баланса спроса и предложения и дальнейшей подстройки под потенциальное смягчение процентной политики Банка России.

Долговой рынок

Ралли в российских гособлигациях продолжает набирать обороты. Попытки доходностей подрасти вчера утром (+1 бп / +2 бп) не возымели продолжительного успеха. Напротив, в вечерние часы доходности обвалились после комментариев К.Вышковского, главы долгового департамента Минфина, о возможном сокращении объемов предложения долга до конца года с текущих уровней. По итогам сессия кривая ОФЗ на длинном участке снизилась еще на 3-6 бп.

Таким образом, движение кривой вниз с 25 апреля (т.е. до последнего заседания ЦБ РФ) составляет уже 22-38 бп. Основные причины для столь стремительного ралли — позитивное отношение многих инвесторов к российскому риску в целом и более активное позиционирование в сторону смягчения ДКП. Как следствие, на сегодняшних первичных аукционах ОФЗ, в 5-летней серии 26227 и 11-летней серии 26228, опять вероятно выставление заявок без премии ко вторичному рынку — или в неконкурентном режиме.