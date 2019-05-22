Газпром нефть опубликовала сильные финансовые результаты за 1к19. В отчетном периоде EBITDA компании превысила наши ожидания и консенсус-прогноз на 3% и 1% соответственно. Чистая прибыль выросла на 39% к/к, в связи с чем мы ожидаем, что дивидендная доходность акций Газпром нефти за 2019 г. может оказаться одной из самых высоких среди компаний сектора, достигнув 8,5%.

С учетом результатов за 1к19 мы скорректировали прогноз операционных и финансовых показателей компании по итогам года. Кроме того, мы понизили дисконт, связанный с риском корпоративного управления, с учетом позитивных событий вокруг головной компании.

В свете перечисленных изменений мы повысили оценку прогнозной цены акций Газпром нефти на 12-месячном горизонте до 6,60 долл., соответствующих полной доходности в 29%. В отношении акций компании мы подтверждаем рекомендацию Покупать.

Сильные финансовые результаты. В 1к19 EBITDA Газпром нефти выросла на 8% к/к, до 2 365 млн долл., превысив наш прогноз на 3%, несмотря на замедление роста добычи (-5% к/к) и сезонное сокращение продаж нефтепродуктов (-10% к/к) и менее благоприятную макроэкономическую ситуацию (цена реализации нефти Urals и цена реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке снизились на 6% к/к). Основными источниками причиной расхождения с нашим прогнозом послужили более высокие, чем ожидалось, цены на внутреннем рынке, более высокая, чем ожидалось, льгота по экспортной пошлине на нефть, а также более низкая (на 18%) сумма акцизов, уплаченных за рубежом. При капзатратах в 1,2 млрд долл. свободный денежный поток Газпром нефти за 1к19 составил 0,7 млрд долл. (до изменений в оборотном капитале), что соответствует доходности свободного денежного потока в годовом выражении в 11%.

Дивиденды. В ходе телеконференции менеджмент подтвердил намерение продолжать увеличивать дивидендные выплаты. Компания намерена и дальше придерживаться практики выплаты промежуточных дивидендов и наращивать их размер в рублевом выражении. По нашим оценкам, с учетом действующей дивидендной политики, предусматривающей выплату 35% чистой прибыли по МСФО, дивиденды Газпром нефти за 2019 г. могут составить 30,40 руб. на акцию (близко к уровню 2018 г.). В этом случае дивидендная доходность составит 8,5%, что является одним из лучших показателей в российской нефтегазовой отрасли.

Обновление модели и повышение прогнозной цены. К числу наиболее существенных позитивных факторов мы относим: 1) положительное влияние на финансовые результаты, связанное с переходом на НДД; 2) положительный прогноз менеджмента в отношении будущих дивидендов; 3) потенциальное увеличение добычи после отмены/смягчения ограничений в рамках соглашения OPEC+. Мы скорректировали наши прогнозы операционных и финансовых показателей Газпром нефти с учетом результатов за 1к19. Кроме того, ввиду недавних положительных изменений на уровне материнской компании мы с 2% до 1% понизили дисконт за риск корпоративного управления. В результате прогнозная цена акций Газпром нефти через 12 месяцев была повышена до 6,60 долл., что предполагает ожидаемую полную доходность на уровне 29%. Мы подтверждаем рекомендацию Покупать.