Большую часть вчерашнего дня однодневные ставки практически не менялись, однако ближе к вечеру давление на них немного ослабло. К закрытию рынка ставка однодневного валютного свопа тестировала уровень ключевой ставки, однако ее средневзвешенное значение практически не изменилось, составив 8,05% (+2 бп). Однодневная ставка на межбанке снизилась до 7,59% (-3 бп), так что RUONIA, на наш взгляд, могла вчера опуститься ниже 7,65%. Однако потенциал дальнейшего снижения ставок на этой неделе мы считаем ограниченным, поскольку сегодня объем рублевой ликвидности должен заметно сократиться. Вчера спрос банков на инструменты стерилизации ликвидности ЦБ оказался высоким. На аукционе КОБР банки выбрали весь оставшийся объем выпуска (на сумму 90 млрд руб.), увеличив свой портфель КОБР до 1,6 трлн руб. На аукционе недельных депозитов ЦБ спрос также был высоким, и банки выбрали весь лимит в размере 1,20 трлн руб. (+202 млрд руб.). Кроме того, сегодня Минфин проведет два аукциона по размещению ОФЗ, в результате которых с рынка, по нашим оценкам, может быть абсорбировано 80–100 млрд руб. ликвидности. Таким образом, объем средств на корсчетах может сегодня снизиться до 2,3 трлн руб., что мы считаем довольно умеренным уровнем в свете приближающегося периода уплаты налогов.

Ставки FRA и процентных свопов снизились на 7–13 бп по всей длине кривой, поскольку рынок продолжил пересматривать свои ожидания относительно более раннего смягчения денежно-кредитной политики в этом году. Вчера зампред Банка России Ксении Юдаева в комментарии агентству Reuters еще раз отметила, что ЦБ может понизить ключевую ставку уже во втором-третьем квартале 2019 г. Изменения на кривой NDF/кросс-валютных свопов носили намного более умеренный характер – большинство ставок опустились всего на 3 бп.