Вчера Газпром нефть (BBB-/Baa2/BBB-) опубликовала результаты по итогам 1 кв. 2019 г., которые мы оцениваем положительно с точки зрения кредитного профиля компании. Несмотря на сокращение выручки на 12% кв./кв. на фоне снижения цен на нефть на 8% кв./кв. и суммарной добычи на 3,3% кв./кв., показатель EBITDA вырос на 8% кв./кв. благодаря повышению рентабельности экспорта нефти и нефтепродуктов из-за сокращения пошлин. Более того, снижение прочих неоперационных расходов позволило увеличить чистую прибыль на 35% кв./кв. В 1 кв.

Газпром нефть смогла сгенерировать значительный свободный денежный поток в 79 млрд руб., и вдобавок к этому получила 87 млрд руб. от продажи основных средств. Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что Газпром выкупил у Газпром нефти здание «Лахта центр» за 120 млрд руб. Часть свободных средств была направлена на выплату дивидендов в размере 104 млрд руб.

В результате Чистый долг существенно сократился, а долговая нагрузка снизилась до 0,67х с 0,83х Чистый долг/EBITDA LTM. Также стоит отметить значительное уменьшение краткосрочной задолженности до 57,6 млрд руб., что с лихвой покрывается свободными средствами на счетах в размере 323,4 млрд руб. В целом менеджмент компании считает текущий уровень долговой нагрузки комфортным, и дальнейшее ее сокращение не планируется.

На телеконференции менеджмент подтвердил, что не намерен увеличивать капитальные вложения, которые могут остаться на уровне прошлого года (375 млрд руб.). По нашим оценкам, операционный денежный поток компании может превысить 550 млрд руб., что полностью покроет капитальные затраты и дивидендные выплаты за 2019 г. (175 млрд руб., по нашим оценкам). В последующие годы возможно некоторое сокращение капзатрат в пользу роста дивидендов. Напомним, что ранее менеджмент объявлял о планах по постепенному увеличению процента отчисления на дивидендные выплаты до 50% от чистой прибыли по МСФО (с 37,5% в 2018 г.).