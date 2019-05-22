Ралли отечественного долгового рынка укрепляет рубль
В среду рубль укрепляется до уровней, близких к 64,2 – ралли отечественного долгового рынка поддерживает валюту.
На протяжении последних недель рублю удавалось сохранять устойчивость в сравнении с другими аналогами emerging markets к подавленной конъюнктуре рынка после очередного витка торгового конфликта США и Китая.
Рублевая толерантность к риску продолжает определяться фундаментальной устойчивостью российской экономики и комфортной конъюнктурой нефтяного рынка выше 70$. Для некоторых участников рынка рублевые активы на данный момент могут стать «островком», выведенным из-под влияния подавленных рыночных настроений.
Заявления представителя Минфина о том, что объемы предложения ОФЗ на аукционах могут быть снижены в перспективе, а также о том, что министерство может вернуться к механизму фиксированного размещения выпусков, стали мощным фактором роста отечественного долгового рынка, усилив масштабный спрос на данные активы.
По итогам первой части сегодняшнего аукциона по размещению 5-летних бумаг Минфину удалось разместить значительный объем в 73 млрд руб. при колоссальном спросе в 162 млрд руб. На наш взгляд, значительная часть спроса в ОФЗ продолжает формироваться нерезидентами, отражая текущий позитивный взгляд рынка на российские активы.
Полагаем, что такое принятие российского риска может продолжиться в ближайшей перспективе. С одной стороны, пока Штаты заняты торговым спором с Китаем и давлением на Иран, для РФ санкционная пауза может успешно продолжиться. С другой стороны, с учетом того, какую устойчивость демонстрировали российские рынки к внешним понижательным движениям в течение последних двух недель, можно полагать, что к заседанию ЦБ РФ в июне отечественным рынкам также удастся подойти без масштабных понижательных движений.
Если ситуация будет развиваться в таком ключе – склонность российских рынков к понижательным движениям останется весьма ограниченной, то с учетом складывающейся на данный момент траектории развития инфляционных процессов, считаем, что у регулятора в июне будет достаточно места для понижения ключевой ставки до уровня 7,5%. Данный маневр, как и его ожидания, могут запустить еще одно ралли долгового рынка РФ, оказав тем самым существенную поддержку рублю.
В перспективе до конца недели считаем, что курс рубля имеет шансы предпринять попытку для укрепления к уровням 64 – триггером для укрепления могут стать как вторая часть аукциона ОФЗ в случае наличия масштабного спроса на российскую «длину», так и налоговый период в условиях нефтяной поддержки.
Прогнозируемый диапазон до конца недели 63,7-65,3.
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