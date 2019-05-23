Нефтегазовый сектор накануне вновь был лидером роста на российском рынке, вытянув индекс МосБиржи на новые исторические максимумы. Помимо нефтяников среди отдельных голубых фишек также свою роль в общем росте сыграл подъем акций Сбербанка (+1,3%) и Норникеля (+1,7%). Котировки индекса МосБиржи достигли технического ориентира около 2640-2645 п., после чего восходящая тенденция приостановилась.

Динамика отечественного рынка сильно выделяется из общей тенденции на мировых фондовых площадках. В последние годы такие моменты мы видели крайне редко. Наблюдается попеременный приток в топовых голубых фишках. Периодически в некоторых инструментах формируются резкие импульсы роста при отсутствии каких-либо новых дополнительных корпоративных драйверов. То есть повсеместно увеличивается амплитуда колебаний. В такой ситуации резко снижается толерантность к рискам по коротким позициям. Другими словами, спекулятивный капитал становится более чувствительным к колебаниям рынка – шорт фиксируется даже при незначительных отклонениях в сторону убытка.

В целом же на других развивающихся площадках столь бурной динамики не фиксируется. Наоборот, индекс MCSI Emerging Markets, отслеживающий динамику 24 развивающихся площадок, в последние недели преимущественно снижается. В последний раз что-то подобное мы видели в сентябре 2018 г., но тогда была причина – резкое ослабление курса рубля. Сейчас же мы этого не видим.

При этом нельзя сказать, что ралли на российском рынке поддерживается уверенной динамикой на сырьевых площадках. Достаточно взглянуть на Bloomberg commodity index, объединяющий 25 товаров. С середины апреля он устойчиво снижался, после чего немного отскочил, но сейчас нисходящий тренд вновь продолжился. В среду он опустился на 1%.

Можно возразить и сказать, что для российского рынка фактор всех commodities не очень важен, ведь главным образом нас интересуют цены на нефть. Однако и здесь мы не видим какого-то ралли. Накануне стоимость барреля Brent опустилась на 1,6%, но этот фактор никак не сказался на нашем рынке, ведь именно нефтегазовые акции сейчас в списке фаворитов. Более того, нефть в рублях на фоне устойчивой динамики национальной валюты показывает еще более слабую динамику.

Все это должно вызывать вполне оправданные опасения по поводу обоснованности опережающей динамики российского рынка. Да, у нас есть мощные фундаментальные драйверы, о которых мы постоянно говорим: рекордно высокая средняя дивидендная доходность, рост финансовых показателей многих крупнейших компаний, а также ожидания снижения рублевых ставок. Однако слабый внешний фон в ближайшее время все-таки может начать учитываться. Кроме того, по индексу МосБиржи ожидается период дивидендных отсечек, которые, по нашим расчетам, могут забрать до 100 пунктов за 1,5 месяца.

После достижения области 2640-2645 п. ближайшим техническим сопротивлением по индексу МосБиржи выступает район около 2700 п. Общие ожидания по поводу перспектив рынка сейчас постепенно смещаются в сторону роста рисков временной остановки восходящей тенденции и формирования коррекционного движения. При этом на рынке естественно остается ряд интересных корпоративных историй. При сохранении стабильного фона по ряду бумаг ожидаем достаточно быстрого закрытия дивидендных гэпов. На наш взгляд, перенос длинных позиций через отсечки при прочих равных может быть интересен в тех акциях, по которым ожидается сохранение или рост дивидендов в будущем году. Например, этим требованиям отвечают такие компании как Юнипро, МТС, Банк Санкт-Петербург, АЛРОСА, Детский мир, X5 Retail Group, Сбербанк, Газпром нефть.

На валютном рынке в последние сессии наблюдается общая тенденция в мире по укреплению американского доллара. Индекс доллара плавно растет по отношению к большинству ключевых мировых валют. Но не к рублю.

Рубль остается самой сильной валютой с 2019 г. В данный момент пара USD/RUB консолидируется чуть ниже 64,5. Мы видим повышенный спрос на фоне активных покупок российских гособлигаций. Вчерашние аукционы по размещению ОФЗ прошли успешно, Минфину удалось реализовать бонды на сумму 96 млрд руб.

На фоне сохраняющегося устойчивого интереса к ОФЗ можно сделать вывод, что на рынке образовались серьезные ожидания возобновления тренда на снижение ставок. Соответственно, снижение доходностей ОФЗ может продолжиться. А недавние заявление Минфина о возвращении к лимитам на аукционах с целью ограничения размера размещений должно перенести часть спроса на вторичный рынок. Это может стать дополнительным фактором, который ускорит снижение доходностей. Российский рубль в таrой ситуации локально выглядит защищенным и может начать снижаться лишь при реализации сценария с выходом вниз цен на нефть Brent из коридора $68-75.

Из корпоративных событий сегодня ожидается публикация финансовых отчетов за I квартал 2019 г. у МТС и Мечела. Также напомним, что сегодня последний день для попадания в реестр акционеров для получения дивидендов в Детском мире.

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно негативный. Американские площадки после нашего закрытия в среду остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 снижаются на 0,3%, нефть Brent в минусе на 0,5%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи, скорее всего, пройдет ниже уровня закрытия среды, в пределах —0,3%.