Вчера преобладал уверенный рост. Индекс Мосбиржи закрылся на новом максимуме, а индекс РТС на максимуме с марта прошлого года. Лидерами роста стали акции Новатэка (+4,18%) и префы Татнефти (+4,53%). Корректировались акции Россетей (-2,10%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 64-65.

Спрос на ОФЗ бьет рекорды. Минфин разместил ОФЗ на 96 млрд руб. при спросе в 214 млрд руб. Доходность 8-летних облигаций опустилась ниже 8%. Это один из предвестников снижения ключевой ставки. Другим важным сигналом стала статистика: промпроизводство в апреле ускорилось до 4,9%, а инфляция снизилась до 5,09% в годовом выражении. Ситуация на мировых рынках относительно спокойная, несмотря на коррекцию сырьевых товаров и торговые войны. Полагаю, что шансы на снижение ключевой ставки на 0,25 п.п. в июне повысились, и вероятность того, что это произойдет, выше 50%.

Акции НОВАТЭКА (+4,18%) обновляют максимумы. Компания подписала меморандум о строительстве завода «Арктик СПГ 2» мощностью свыше 19 млн тонн. Мы не рекомендуем сейчас открывать короткие позиции в бумагах НОВАТЭКА. Фундаментально увеличение производства является драйвером для роста в долгосрочной перспективе. Рентабельность EBITDA компании составляет 50% — это лидер в отрасли по данному критерию. Расходы на строительство нового завода будут ниже как минимум на $0,5 млрд за счет экономии на логистике. На рынке ставки репо по акциям давно бьют антирекорды, это может свидетельствовать о большом объеме коротких позиций у игроков, часть из которых, возможно, закрывается.

Ожидаю боковую динамику или рост в пределах 0,5%. Прогноз: диапазон 2620-2650 п. по индексу Мосбиржи, по паре USD/RUB: 64,00-65,00.