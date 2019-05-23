Фьючерсы на основные индексы США снижаются в пределах 0,5%. Похоже, устойчивого выхода из недавней просадки котировок ждать не стоит.

Опубликованные вчера вечером протоколы заседания ФРС (от 1 мая) не оказали особого влияния на рынок. Так, S&P 500 завершил день снижением всего на 0,28%. Основной посыл протоколов – «ждать и смотреть». Федрезерв комфортно чувствует себя в условиях, когда нет явной необходимости менять ставку.

Из упомянутых в протоколах рисков для финансовых рынков – положение дел в Великобритании (затянувшийся Брексит с непонятными перспективами) и Европе (в целом слабая экономическая статистика). В то же время из благоприятных факторов было отмечено некоторое улучшение данных по Китаю.

Внутри самих США ситуация устойчивая: «крепкий» рынок труда (безработица всего 3,8%) и неплохой рост экономики, даже несмотря на спад расходов на личное потребление, замедления инвестиций в основной капитал и умеренный спад промышленного производства. Инфляция слегка недотягивает до целевого уровня 2%. С такими вводными данными решение ФРС оставить ставку как есть – более чем обоснованное.

По инерции развивается торговое противостояние с Китаем: к бойкоту Huawei присоединяется Microsoft, британские операторы связи Vodafone и BT Group приостанавливают сотрудничество в сфере продаж телефонов и использования телекоммуникационного оборудования.

Не повезло держателям акций Qualcomm. Производитель процессоров признан виновным в нарушении антимонопольного законодательства. Эта новость накладывается на общий негативный для полупроводников фон – торговая война. Как итог – потеря почти четверти капитализации с начала мая.

Сегодня ожидается корпоративная отчётность восьми компонентов S&P 500. До открытия рынка финансовые результаты за первый квартал опубликует производитель медицинского оборудования Medtronic, а после окончания торгов – разработчик решений для бизнеса Intuit и создатель программного обеспечения Autodesk.

Порция важной макроэкономической статистики придёт из Германии и еврозоны: индекс деловой активности в производственном секторе в 10:30 и в 11:00 МСК соответственно. Также в 11:00 выйдет публикуемый дважды в год Обзор финансовой стабильности от Европейского центрального банка, а в 14:30 европейский регулятор обнародует свой протокол заседания по денежно-кредитной политике. В Соединённых Штатах в 17:00 выйдут данные по продажам нового жилья за апрель.

Индекс доллара DXY встретил протоколы ФРС без энтузиазма, слегка превысив уровень 98 пунктов.