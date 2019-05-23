Внешний фон перед открытием российского рынка сегодня оцениваем как нейтральный. Индексу Мосбиржи несколько сложнее будет продолжить рост последних дней из-за ухудшения настроений на мировых рынках, в частности коррекции в Азии и на сырьевых площадках. S&P500 и Nasdaq завершили сессию в незначительном минусе в условиях отсутствия новой информации по торговому спору между США и Китаем. Ряд признаков указывает на то, что какое-либо соглашение будет достигнуто не скоро. Минфин США уже успокаивает население, говоря о незначительном эффекте от новых ограничений для конечного потребителя, а Китай заявляет о готовности обсуждать только равноправное соглашение. Особое беспокойство вызывает ухудшение перспектив технологических компаний, которые росли быстрее рынка в последние годы.

Опубликованные протоколы с последнего заседания ФРС произвели скорее нейтральный эффект на рынки. Отчасти положительной новостью является то, что Федрезерв теперь не планирует торопиться с повышением ставки даже в случае улучшения экономической ситуации, однако это является реакцией на замедление роста и угрозу отклонения в меньшую сторону от целевого значения по инфляции, поэтому поводов для оптимизма немного.

Нефть предсказуемо перешла к снижению в силу ряда факторов. Трейдеров беспокоит рост запасов вторую неделю подряд – на 4.7 млн. баррелей, согласно вчерашним данным. К тому же, США, вероятно, предоставят возможность Ираку покупать нефть у Ирана, несмотря на запрет для остальных стран, а геополитическая обстановка незначительно стабилизировалась. Озвученная нами ранее цель $70 по Brent почти достигнута, но существуют условия и для дальнейшего снижения.

Рубль продолжает укрепляться вследствие сохранения высокого спроса на российские облигации. В ходе аукционов Минфина удалось привлечь 96.3 млрд. рублей. Росстат опубликовал достаточно сильные данные по росту промышленного производства в РФ. По итогам апреля +4.9% в годовом выражении, темпы за 4 месяца 2019 года примерно на уровне прошлого года (+2.8%).

В лидерах фондовой секции Татнефть, которая торгуется по привлекательным ценам после недавней коррекции, а также Новатэк на фоне позитивного пересмотра оценки СПГ-проектов, о чем мы говорили ранее. ФСК ЕЭС нейтрально отчиталась об итогах 1 кв. 2019. Выручка снизилась на 5.3% к прошлому году, чистая прибыль выросла на 35%. Акции остаются недооцененными и сохраняют потенциал роста. Сегодня ожидаем отчеты МТС и Мечела за 1 кв. 2019.



