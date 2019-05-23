Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным понижением около 0.3-0.5%, в районе 2625-2630 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2620, 2610 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2640, 2650 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет заметное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее мы можем наблюдать на локальном рынке более или менее масштабную фиксацию прибыли после заметного двухдневного прироста.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Среди многочисленных иностранных статистических показателей косвенное влияние на локальный рынок акций может оказать лишь вечерняя публикация еженедельных данных по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице в США (15.30).

В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.85%) и РТС (+1.07%) вновь завершили торги с достаточно сильным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Локальный рынок акций продолжил свой рост, вопреки негативной динамике фьючерсов на фондовые индексы США. Более того, участники локальных торгов проигнорировали резкую вечернюю просадку нефтяных контрактов. Фьючерсы на нефть сорта Brent вчера потеряли в цене более одного доллара, или около 1.5% по факту публикации неблагоприятной еженедельной статистики по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Она указала на одновременное существенное увеличение запасов сырой нефти, бензина и дистиллятов за океаном.

Стоит отметить и вчерашнюю публикацию неожиданно сильной оценки текущего уровня промышленного производства в РФ. По данным Росстата в апреле 2019 года оно возросло на 4.9% в сравнении с апрелем прошлого года. Впрочем, если очистить указанный показатель от календарного сезонного и факторов, он увеличится всего лишь на 1.4%, что тоже стоит трактовать как позитив.

В ходе вчерашнего повышения индекс МосБиржи в очередной раз обновил свой исторический максимум. В то же время индекс РТС сумел преодолеть значимое сопротивление, располагавшееся в районе 1285 п. Таким образом, в пользу локальных биржевых быков теперь играет существенное улучшение среднесрочной технической картины в указанных индексах. По крайней мере, этот фактор должен оказать поддержку локальному рынку по мере охлаждения недавней эйфории.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM9) пришли в состояние бэквордации величиной в 22 п. или около 1.7% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне существенного подъема индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-5% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Вопреки сильной вечерней просадке стоимости фьючерсов на нефть, лидерами прироста на локальном рынке акций стали именно представители нефтегазового сектора: Новатэк (NVTK RM, +4.18%), Газпром нефть (SIBN RM, +3.54%), Татнефть-ао (TATN RM, +1.88%), Татнефть-ап (TATNP RM, +4.53%). Они продолжили отыгрывать свежие корпоративные новости.

Интерес к акциям независимой газодобывающей компании Новатэк продолжает стимулировать ряд сообщений по поводу предстоящего увеличения производственных мощностей по сжижению природного газа и введения новых СПГ-проектов. В частности, речь идет про «Арктик СПГ 2», «Обский СПГ» и про вторую очередь завода СПГ «Криогаз-Высоцк». Стоит отметить, что в середине мая акции Новатэк сумели преодолеть прочное многомесячное сопротивление, располагавшееся в районе 1200-1220 руб. Это представляется позитивным техническим сигналом в пользу дальнейшего среднесрочного роста.

Акции Газпром нефть (SIBN RM, +3.54%) продолжают пользоваться спросом после публикации позитивной финансовой отчетности эмитента за 1 квартал 2019 года по МСФО. Относящаяся к акционерам нефтяной компании чистая прибыль за отчетный период возросла на 54.9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В обыкновенных и в привилегированных акциях компании «Татнефть» наметился коррекционный отскок вверх после существенного двухнедельного спада. Информационным поводом для смены среднесрочной тенденции в них стало известие о том, что международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента «Татнефти» на уровне «BBB-» со «стабильным» прогнозом.

Заметным событием во втором эшелоне стала резкая просадка стоимости акций КузбТК-ао (TRCN RM, —8.67%). Стимулом для этого послужило сообщение о том, что Совет директоров ПАО «Кузбасская топливная компания» рекомендовал отказаться от выплаты дивидендов по итогам года.

Заметно слабее рынка закрылись бумаги Алроса (ALRS RM, —0.80%), Роснефть (ROSN RM, —0.47%), Магнит (MGNТ RM, —0.08%), Россети-ао (RSTI RM, —2.10%), Мечел-ао (MTLR RM, —1.70%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют достаточно сильное падение стоимости в пределах 0.4-0.6%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.9%. Фьючерсы на золото балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.9%. Японский Nikkei225 потерял 0.8%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как негативное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с заметным понижением.