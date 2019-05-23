По итогам торгов 22 мая индекс МосБиржи вырос на 0,85% до 2638,71 п., а РТС — на 1,07% до 1292,79 п. В течение дня индекс МосБиржи доходил до отметки 2646 пунктов, взяв новый исторический максимум. Основной ведущей силой остаётся нефтегазовый сектор, который обещает рост прибыли на фоне стабильно высоких цен на нефть, а также повышение дивидендных выплат. «НОВАТЭК» (+4,18%) также подписал предварительное соглашение о поставках СПГ во Вьетнам. От «Газпром нефти» (+3,54%) ждут роста дивидендной доходности, как, впрочем, и от других нефтяников. В лидерах дня также оказались привилегированные бумаги «Татнефти» (+4,53%), АФК «Системы» (+2,0%) и привилегированные бумаги «Ленэнерго» (+1,98%). «ФСК ЕЭС» (+1,5%) отчиталась о росте прибыли в I квартале на 35%, хотя во многом это разовые статьи. Металлурги также сделали свой вклад в рост рынка, рассчитывая выиграть от взаимных торговых барьеров между США и КНР. Слабее всех оказались бумаги «Россети» (-2,1%), «Мечел» (-1,7%), «ТМК» (-1,3%) и X5 Retail Group (-0,95%). Общим позитивом для рынка стала статистика роста промышленного производства в РФ на 4,9% в апреле. Активность на рынке оставалась высокой и к закрытию торгов объём сделок на основной секции Московской биржи составил 45,253 млрд рублей.

Отечественная валюта также провела весьма удачный день. В моменте рубль укреплялся до 64,15 за доллар. Лишь к вечеру ему пришлось немного сдать свои позиции из-за нефти, которая проваливалась ниже $71 за баррель Brent. В остальном поддержку рублю оказали аукционы ОФЗ, которые в очередной раз прошли с повышенным спросом. На первом аукционе Минфин предложил ОФЗ-ПД выпуска 26227 с погашением 17 июля 2024 года. Удалось разместить бумаги на 72,996 млрд рублей по номиналу при спросе 162,018 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 7,69%. Доходность оказалась явно ниже, чем на предыдущих аукционах. Спрос на ОФЗ-ПД выпуска 26228 с погашением в апреле 2030 года был чуть ниже. Удалось разместить бумаги на 23,27 млрд рублей по номиналу при спросе 79,468 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 7,91%. Доходности явно указывают на рост убеждённости инвесторов в том, что ЦБ РФ может снизить ключевую ставку уже на ближайших двух заседаниях. Во всяком случае, прогноз по инфляции уже снижен до 4,5-5% на конец года с прежних 4,7-5,2%. Конечно, если нефть возьмёт курс на коррекцию, то рубль начнёт слабеть, хотя и без особого энтузиазма. В остальном пока ничто не мешает ему вновь попробовать на прочность максимумы текущего года.

Торги в США завершились потерями индексов. Протокол заседания ФРС существенно не повлиял на рынок, хотя члены Комитета по операциям на открытом рынке выразили мнение, что текущая денежная политика вполне отвечает потребностям экономики и они готовы применить подход более длительного ожидания, чтобы определиться с будущей денежной политикой. Основной темой продолжает оставаться торгово-технологичная война США против Китая. Американская пресса пишет о том, что Белый дом рассматривает возможность включения в чёрный список ещё пяти китайских компаний, которые производят оборудование для видео наблюдения. Поводом становится нарушение прав национальных меньшинств в западной части КНР. Президент КНР Си Цзиньпин призвал нацию готовиться к длительному торговому противостоянию. Одной из жертв войны может стать Apple (-2,05%). В Goldman Sachs полагают, что компания может лишиться до 30% прибыли, если её продукция будет запрещена в Китае. Бумаги Qualcomm Inc. Провалились на 10,86% на фоне обвинений в нарушении антимонопольного законодательства и патентного права. И наконец, сектор розничной торговли был под давлением, но бумаги Target Corp. Подросли на 7,78% благодаря сильному отчёту за I квартал. По итогам дня DJIA снизился на 0,39% до 25776,61 п., а S&P 500 на 0,28% до 2856,27 п.

Министр финансов США С. Мнучин заявил в интервью CNBC, что конкретной даты визита в Пекин для продолжения торговых переговоров пока нет. Меж тем китайская пресса пишет о том, что КНР вынуждена пересматривать весь спектр торгово-экономических отношений с США. Соответственно, настроения в Азии были далеки от оптимизма. Инвесторы активно распродавали бумаги компаний, которые поставляют компоненты для Huawei. К 8:40 мск Nikkei 225 — 21125,99 п. (-0,74%), Hang Seng — 27260,21 п. (-1,61%), Shanghai Composite — 2865,29 п. (-0,91%).

Нефть оставалась под давлением, реагируя на статистику роста запасов в США. По данным Минэнерго страны, на неделе, завершившейся 17 мая, коммерческие запасы нефти выросли на 4,7 млн баррелей до 476,8 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 3,7 млн баррелей, а дистиллятов на 0,8 млн баррелей. Импорт сырой нефти в отчётном периоде сократился на 669 тыс. баррелей в сутки до 6,9 млн баррелей ежедневных поставок. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 19,9 млн баррелей общих поставок, или —2,7% за год, 9,4 млн баррелей бензина в сутки, или —1,1% за год, а также 4,0 млн баррелей дистиллятов в сутки, или —4,0% за год. За отчётную неделю добыча в США выросла на 100 тыс. баррелей до 12,2 млн баррелей в сутки. Большинство прогнозов указывало на сокращение запасов нефти. К 9:00 мск Brent — $70,3 (-0,97%), WTI — $60,86 (-0,91%), золото — $1273,8 (-0,03%), медь — $5884,16 (-0,34%), никель — $11925 (-0,47%).

Индекс доллара подрастал на 0,11% до 98,15 п. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,115 (-0,03%), GBP-USD — $1,264 (-0,15%), USD-JPY – 110,29 (-0,04%).

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Азиатские индексы снижаются, нефть стремится к отметке $70 за баррель, а сырьевые валюты слабеют относительно доллара США. Впрочем, всё это происходит без какой-либо агрессивной динамики. Поэтому на старте дня ждём небольшое снижение отечественных индексов и незначительное ослабление рубля. Из корпоративных событий дня можно отметить финансовую отчётность «МТС».