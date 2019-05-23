Рынок акций РФ и рубль в начале дня немного снизятся в рамках коррекции после рекордов среды по индексу Мосбиржи и курсу валюты РФ к доллару и евро. Снижающаяся нефть поддержит давление на стоимость российских активов.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается открытие торгов с умеренным понижением — около 0,3-0,5% в районе 2625-2630 по индексу Мосбиржи, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2620 и 2610, значимыми сопротивлениями станут отметки 2640 и 2650, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение пары доллар-рубль вслед за укреплением доллара США к корзине мировых валют, но оснований для сильных движений пока недостаточно, рассуждает Антон Старцев из компании "Олма".

Сегодня ожидается небольшая коррекция вверх пары USD/RUB, прогноз по курсу этой пары на сегодня 64,10- 64,85, сказал Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах снизились на 0,3-0,5% на фоне торгового конфликта между США и Китаем и публикации протоколов Федрезерва.

СМИ в среду сообщили, что Вашингтон рассматривает возможность введения ограничительных мер в отношении китайской Hikvision, одного из крупнейших производителей систем видеонаблюдения.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижались на 0,5-0,8%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также в основном снижались — на 0,2-1,6%, японский Nikkei 225 — на 0,6%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 1,2%.

Стоимость нефти снижается к уровням предыдущего закрытия на 0,9%, до 70,36 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро снижается до 1,1151 доллара против 1,1152 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций закрылся недалеко от нового исторического максимума по рублевому индексу Мосбиржи, долларовый индекс РТС — вблизи отметки в 1300 пунктов — максимума за 15 месяцев. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,85% — до 2638,71 пункта, индекс РТС — на 1,07%, до 1292,79 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды снизился на 2 копейки, до 64,39 рубля, евро — на 9 копеек, до 71,82 рубля, следует из данных Московской биржи.