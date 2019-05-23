Мы полагаем, что резкое увеличение темпов роста промпроизводства в апреле обусловлено преимущественно разовыми факторами, такими как значительное улучшение внешнеэкономической конъюнктуры, усиление инвестиционной активности со стороны крупных государственных компаний, а также большее количество рабочих дней по сравнению с апрелем прошлого года. Поскольку в мае этого года количество рабочих дней меньше, чем в мае 2018 г., в текущем месяце календарный фактор сработает в обратную сторону. При этом данные Росстата по динамике уверенности производителей и ожидаемого изменения выпуска продукции в обрабатывающем секторе не показывают хоть сколько- нибудь заметного улучшения настроений руководителей организаций. Это не позволяет рассчитывать на увеличение запасов готовой продукции, что могло бы поддержать промпроизводство.

Мы полагаем, что основным негативным фактором, сдерживающим рост в промышленности, продолжают оставаться последствия повышения налоговой нагрузки в начале года, которые будут ощущаться по крайней мере еще несколько месяцев.

Кроме того, недавнее усиление торгового противостояния между США и Китаем может еще больше усилить торможение глобальной экономики, что негативно отразится на темпах роста всей российской экономики.

Еще одним среднесрочным риском является возможность продления сделки ОПЕК+, что будет сдерживать рост в добывающем секторе. По нашим оценкам, темпы роста промпроизводства замедлятся до 1,1% в текущем году, а в 2020–2021 гг. промышленность будет прибавлять 1,3%–1,4% ежегодно.