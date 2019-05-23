• По данным Росстата, в апреле рост промышленного производства в годовом сопоставлении ускорился до 4,9% против 1,2% г/г в марте, превысив консенсус-прогноз Bloomberg, составлявший 2,0%.

• Темпы годового роста самые высокие с середины 2017 г. Кроме того, рост носил широкий характер: в апреле объем добычи полезных ископаемых увеличился на 6,0% г/г, а темпы роста производства в обрабатывающих отраслях достигли 4,7% г/г, вернувшись на уровень выше 4% г/г после снижения почти до нуля в марте. Судя по представленной статистике, в основном этому способствовало ускорение роста производства продовольственных товаров и нефтехимической продукции.

• Однако отчасти ускорение годового роста промпроизводства обусловлено поддержкой со стороны календарного фактора (в апреле было на один рабочий день больше, чем в прошлом году), которая в мае исчезнет. Между тем газета Коммерсант указывает на расхождение в показателях добычи природного газа, которые у Росстата значительно выше, чем по данным ЦДУ ТЭК.

С поправкой на сезонность и количество рабочих дней в месячном сопоставлении объем промышленного производства в апреле вырос на 1,4% против снижения на 0,5% м/м в марте. Достигнутый показатель – самый высокий за период с января 2018 г.

Добыча полезных ископаемых. Объем добычи нефти в апреле вырос на 7,4% г/г благодаря эффекту низкой базы (рост добычи в годовом сопоставлении начался во 2п18 и продолжается до сих пор). Добыча газа повысилась на 16% г/г на фоне тенденции к сокращению производства на угольных электростанциях в развитых странах, прежде всего в Европе. На наш взгляд, недавнее введение в Китае 25%-й пошлины на сжиженный газ из США будет способствовать дальнейшему росту добычи газа в России до конца года. Что касается нефти, то сохранение роста добычи во 2п19 зависит от того, будет ли продлено действие соглашения ОПЕК+. В случае продления сделки рост добычи в России замедлится примерно до 2% г/г.

В обрабатывающих отраслях, согласно представленным данным, значительный вклад в ускорение роста (с почти нулевой отметки в марте до +4,7% г/г в апреле) внесли пищевая промышленность и нефтехимия. Так, производство мяса и мясных полуфабрикатов выросло на внушительные +15,4% г/г и +12,8% г/г соответственно. Одновременно рост производства бензина и дизельного топлива ускорился с +1,8% г/г и —1,5% г/г в марте до +8,4% г/г и +5,4% г/г в апреле. Следует отметить существенное ускорение роста производства строительных материалов: цемент +17,3% г/г, строительные блоки +8,3% г/г, строительные конструкции и детали конструкций +23%. Это может предвещать потенциальный пересмотр данных по объемам строительства за первые месяцы 2019 г., в течение которых рост был близок к нулю (опыт показывает, что изменения в динамике производства строительных материалов не обязательно являются индикаторами будущих изменений в объемах строительства). Производство сеялок и бульдозеров выросло на +47,8% г/г и +60% г/г соответственно, что, возможно, говорит о наличии планов по расширению посевных площадей.

Рост по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» составил +1,0% г/г. Столь небольшое изменение согласуется с разницей в средней температуре наружного воздуха: в апреле 2019 г. она была всего на +0,15 °C выше, чем в апреле 2018 г.

Последние данные о промышленном производстве, а также выходящий завтра доклад Росстата о социально-экономическом положении России имеют большое значение, т.к. по представленной в них информации можно будет судить о том, было ли замедление экономического роста в 1к19 (когда он составил всего +0,5% г/г) разовым явлением, или же мы увидим продолжение данного тренда и во 2к19.