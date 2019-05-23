На состоявшихся в среду двух первичных аукционах по размещению ОФЗ Минфин привлек 96,3 млрд руб., при этом предоставив инвесторам лишь минимальную премию к вторичному рынку. Соотношение спроса и фактически размещенного объема бумаг составило около 2,5x против 1,6x–2,0x в среднем за последние два месяца. Таким образом, на этот раз Минфин удовлетворил лишь 40% заявок, что, на наш взгляд, свидетельствует об изменении его аукционной тактики, которое заключается в смещении приоритета от объема заимствований к уровню цен.

Необычно высокой оказалась доля неконкурентных заявок, составившая 80% от всех заявок, удовлетворенных Минфином. В случае выпуска ОФЗ-26227 (YTM 7,69%) объем размещения составил 73,0 млрд руб. (при спросе 162,0 млрд руб.), доходность по цене отсечения – 7,69%, что соответствовало уровню вторичного рынка непосредственно перед аукционом. 77% всего размещенного объема пришлось на неконкурентные заявки. В выпуске ОФЗ-26228 (YTM 7,90%) Минфин продал бумаг на 23,3 млрд руб. (при спросе 79,5 млрд руб.). В этом случае доходность по цене отсечения (7,92%) также оказалась близка к уровню вторичного рынка. Доля неконкурентных заявок достигла 96%.

Ралли на вторичном рынке продолжилось. Средний и долгосрочный сегменты кривой открылись снижением доходностей на 3–5 бп, которое к закрытию достигло 8–10 бп. Лучше рынка выглядели выпуски ОФЗ-26225 (YTM 8,06%, —11 бп в доходности), ОФЗ-26219 (YTM 7,80%, —11 бп), ОФЗ-26227 (YTM 7,69%, —13 бп) и ОФЗ-26223 (YTM 7,62%, —13 бп). В то же время реальная доходность линкеров выросла на 2–4 бп. Оборот на МосБирже заметно превысил среднедневной уровень за последний месяц, составив 40,3 млрд руб. Самый большой объем – 13 млрд руб. – инвесторы наторговали в выпуске ОФЗ-26227. Доходности 10-летних локальных бумаг стран Восточной Европы по итогам дня снизились на 5–6 бп, на долговых рынках других развивающихся стран единого направления не было.

Отметим, что несколько торговых идей уже достигли своих целевых уровней. В частности, доходность пары ОФЗ-26226 / ОФЗ-26225 в пропорции 0,6/0,4 снизилась до 7,93% против целевого значения в 8,00% и 8,32% на момент предложения торговой идеи. В свою очередь доходность ОФЗ-26226 снизилась до 7,85% против 7,90% и 8,20% соответственно. Мы считаем, что обе торговые идеи сохранят свою актуальность на ближайшие 3–6 месяцев. Для пары ОФЗ-26226 / ОФЗ-26225 (покупать в пропорции 0,6/0,4) мы устанавливаем новый целевой уровень доходности в 7,80%, а для ОФЗ-26226 – 7,70%. Наша краткосрочная модель доходности ОФЗ указывает на то, что дальний сегмент кривой доходности выглядит справедливо относительно текущих фундаментальных факторов, в то время как в апреле он выглядел дешево. В то же время модель указывает на то, что в более отдаленной перспективе доходности длинных ОФЗ могут еще больше снизиться, если Банк России, как мы и предполагаем в рамках базового сценария, до конца текущего года дважды понизит ключевую ставку.