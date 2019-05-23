Промпроизводство выросло на 4,9% в апреле с 1,2% в марте: неоднозначно
По данным Росстата, промпроизводство выросло на 4,9% в апреле, сильно превысив наши ожидания (1% г/г) и консенсус-прогноз рынка (2% г/г). Более того, значительный рост в апреле существенно опередил динамику марта (1,2% г/г) и в целом рост за 1К19, составивший 2,1% г/г. Главным драйвером ускорения роста стала обрабатывающая промышленность, которая выросла с 0,3% в марте до 4,7% в апреле; сырьевой сектор также продолжал оказывать поддержку динамике промышленного производства, продемонстрировав рост на 6% г/г в апреле против 4,3% г/г в марте. Тем не менее, у нас сохраняются некоторые опасения по поводу динамики промпроизводства.
Во-первых, аналогичный резкий скачок роста наблюдался в феврале, когда промпроизводство внезапно выросло на 4,1% г/г — однако позже его рост замедлился.
Во-вторых, в мае 2019 г. количество рабочих дней составит всего 18 против 20 в мае 2018 г., что также может привести к гораздо более слабому росту по итогам месяца.
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