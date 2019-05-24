После уверенной волны роста, которая проходила при полном игнорировании внешнего фона, российский рынок накануне все-таки начал реагировать на негативные моменты, отмечающиеся на мировых фондовых площадках. Под серьезным давлением в четверг были акции Сбербанка, металлурги, а также некоторые представители нефтегазового сектора.

Все это привело к развороту индекса МосБиржи от области сопротивления 2640-2645 п. Но пока это движение выступает лишь в качестве обыкновенной коррекции после ранее прошедшей волны роста. Техническая картина может заметно ухудшиться в случае снижения индекса ниже 2590-2600 п.

Взгляд на ближайшие перспективы весьма осторожный. В случае продолжения разрастания негативных настроений на мировых фондовых площадках, вряд ли наш рынок сможет долго оставаться в стороне от данных тенденций. В частности, накануне на 4,5% упали фьючерсы на нефть Brent, на 1,3% опустился индекс развивающихся площадок MSCI Emerging Markets.

На рынке США вчера также наблюдалось снижение. Индекс S&P 500 вновь пришел в область 2800-2820 п. При ее пробое цели сместятся к 2700-2720 п. На мой взгляд, вероятность такого «медвежьего» сценария в условиях торгового противостояния США и Китая, а также слабой макростатистики, очень высокий. Тактика хеджирования длинных позиций на американском рынке путем открытия шорта по фьючерсы на S&P 500 может стать весьма актуальной в текущих условиях.

ВТБ заложил в новую стратегию выплату дивидендов за 2019–2022 гг. в размере 50% чистой прибыли по МСФО. В 2018 г. банк планировал направить на выплату дивидендов 15% от чистой прибыли. После появления этого сообщения произошел резкий взлет акций на 10%. Котировки обновили максимумы с ноября прошлого года. Естественно, во многом причина столь мощного прыжка заключается в массовом закрытии коротких позиций. Ситуация в чем-то похожа на ту, что ранее произошла с акциями Газпрома.

При этом стоит отметить важный момент. На наш взгляд, новость о росте выплат до 50% в 2020 г. на самом деле не является чем-то неожиданным. Ранее министр финансов Антон Силуанов, возглавляющий наблюдательный совет ВТБ, уже заявлял, что стратегия банка предусматривает возврат к 50% коэффициенту по итогам 2019 г. При этом зампред правления ВТБ Дмитрий Олюнин отмечал, что банк ставит задачу получить 300 млрд руб. чистой прибыли к 2022 г.

Так что степень внезапности сообщения о росте дивидендов будущих лет не такая уж и высокая. При этом мы понимаем, что свою роль сейчас играет сам факт наличия «бычьего» импульса (price action), который массово подхватывается спекулянтами. Реализуется сценарий разжавшейся пружины, когда после продолжительной консолидации происходит быстрая перестановка уровней, которая сама по себе только лишь увеличивает активность участников, провоцируя сильный рост амплитуды колебаний.

Сегодня на открытии торгов ждем продолжения движения акций ВТБ наверх. Сильных технических сопротивлений до уровня 4 коп. не просматривается. Долгосрочный взгляд на акции ВТБ также остается умеренно позитивным.

Наиболее заметным движением вчерашнего дня в мире стал обвал нефтяных котировок на 4,5%. На мой взгляд, формального триггера, который способствовал бы столь сильному ускорению распродаж, не было. Складывается комплекс драйверов, которые вызывают опасения у трейдеров: торговые войны, риски замедления темпов роста спроса на нефть на фоне глобальных тенденций, рост запасов сырой нефти и добычи в США.

Прокол вниз уровня $68 по Brent выглядит достаточно сильным негативным сигналом, хотя сегодня утром и наблюдается уверенный отскок. На мой взгляд, сейчас резко выросли шансы на продолжение нисходящей тенденции, особенно учитывая рыночный сентимент в отношении снижения темпов роста мировой экономики. Ближайшие цели теперь находятся около $66.

Российский рубль в четверг показал снижение по отношению к американскому доллару, однако масштаб ослабления с учетом величины падения нефти выглядит скромным. Рыночная конъюнктура в ближайшие сессии может способствовать продолжению подъема пары USD/RUB в сторону 65,5.

Из-за относительно слабой реакции национальной валюты мы видим достаточно существенную просадку в нефти в рублях. К текущему моменту цена опустилась до 4400-4450 руб. Локально это создает не самые благоприятные условия для российских нефтегазовых фишек.

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские площадки после нашего закрытия в четверг остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 поднимаются на 0,3%, нефть Brent в плюсе на 1,0%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи, скорее всего, пройдет чуть выше уровня закрытия четверга, в пределах +0,4%.