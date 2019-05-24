Пара доллар-рубль в течение двух торговых дней снизится до 64,54
В четверг, 23 мая, торги по рублевым парам завершились ростом. Пара доллар/рубль выросла на 0,72%, до 64,85 руб., евро/рубль – на 0,97%, до 72,52 руб., фунт/рубль – на 0,57%, до 82,15 руб.
Торги на Мосбирже открылись ростом по иностранным валютам. Через два часа после открытия торговой сессии ослабление рубля усилилось на фоне обвала цен на нефть на 5,5%, до $66,99 за баррель. Напряженность в торговых отношениях между США и Китаем ухудшила прогноз по росту китайской экономики и спрос на нефть.
Негативное влияние на нефтяной рынок также оказывали ранее опубликованные данные от Минэнерго США, которые за прошлую неделю отразили увеличение запасов сырой нефти в США.
Во время падения нефтяных котировок просел индекс RGBI на 0,14%. Меньше всех рубль ослабился к британскому фунту, так как он среди всех основных валют остался под давлением на фоне неопределённости с Брекзит. Поддержку рублю оказывал налоговый период и общее ослабление американского доллара на вечерней сессии.
В пятницу, 24 мая, на торгах в Азии цена на нефть сорта Brent восстановилась на 0,87%. Цена отбилась от важного уровня поддержки $67,00. Перед выходными ожидается восстановление цены до $70,20 за баррель, который является 50% уровнем от падения с $73,39 до $66,99. Просадку ниже $67 не рассматриваю.
При утреннем резком восстановлении цены на открытии Мосбиржи стоит ожидать снижения по рублевым парам. В рамках коррекционного движения стоимость нефти может восстановиться до $70,32 к концу дня. Я ожидаю, что пара доллар/рубль в течение двух торговых дней снизится до 64,54 руб. Так как сегодня пятница, то продвижение цены вниз будет затруднено из-за того, что участники рынка будут закрывать позиции перед выходными.
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