Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным приростом около 0.2-0.3%, вблизи отметки 2625 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2610, 2600 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2640, 2650 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет заметное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Дальнейшее существенное повышение локального рынка акций остается под вопросом. Оно может быть сдержано тем фактом, что цены на нефть пока не восстановились к уровню суточной давности.

Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Некоторое влияние на локальный рынок акций также может оказать публикация апрельской статистики по изменению объема заказов на товары длительного пользования в США (15.30 МСК).

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.76%) и РТС (-1.34%) завершили торги с достаточно сильной просадкой по отношению к уровням предыдущего закрытия. Они отступили от недавних максимумов вслед за явным ухудшением состояния внешнего фона. Тем не менее, локальный рынок акций все же выглядел заметно лучше, чем можно было бы ожидать, ориентируясь на динамику значимых внешних индикаторов. Например, фьючерсы на нефть вчера подешевели почти на 3 доллара, или примерно на 4%. Ключевые фондовые индексы в Европе и в США потеряли от 1% до 2%, что является для них весьма масштабным движением.

Стимулом для столь существенного ухудшения настроений на внешних рынках стали усилившиеся опасения усугубления торговой войны между США и Китаем. Официальное сообщение о провале торговых переговоров вышло еще в середине мая. Однако за последнюю неделю США и КНР предприняли ряд взаимных недружественных мер, которые подорвали сохранявшуюся надежду на достижение разумного компромисса.

Следующим «пострадавшим» от новой американской экономической политики может стать Евросоюз. Ну а сегодня утром стало известно, что министерство торговли США планирует применять компенсационные таможенные пошлины против стран, искусственно занижающих курс своей валюты по отношению к доллару США. Все это выглядит как единая и вполне логичная тенденция. Нынешний президент США неоднократно и недвусмысленно давал понять, что он настроен на новую индустриализацию в США. При таком раскладе доля иностранных товаров на рынке этой страны должна быть сокращена. Наиболее эффективным инструментом для этого представляется увеличение импортных пошлин. Помимо стимулирования внутреннего производства эта мера пополнит федеральный бюджет Соединенных Штатов.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM9) пришли в состояние бэквордации величиной в 23 п. или около 1.8% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

Несмотря на существенный спад индекса МосБиржи, состоявшийся по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Заметно слабее рынка закрылись бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, —2.78%), Сбербанк-ап (SBERP RM, —1.73%). Их относительная слабость была связана с существенным внутридневным ослаблением курса рубля по отношению к основным иностранным валютам. Возможно, дополнительным негативом для этих бумаг стало сообщение о том, что «Сбербанк» досрочно взыскал задолженность с АО «Антипинский НПЗ» в форме обращения взыскания на заложенные акции материнской холдинговой компании Vikay Industrial Limited. В результате этого кредитная организация получила косвенный контроль над 80% проблемного актива.

Бумаги Мечел-ао (MTLR RM, —4.25%), Мечел-ап (MTLRP RM, —3.56%) сильно подешевели на фоне публикации неоднозначных производственных и финансовых результатов эмитента за 1 квартал 2019 года. За отчетный период компания в разной степени сократила производство угля, чугуна, стали, электроэнергии и тепловой энергии в сравнении с 1 кварталом 2018 года. Впрочем, сокращение добычи угля на 29% было плановым. Оно потребовалось для того, чтобы сократить накопившиеся складские запасы. Выручка компании по МСФО в рублях за отчетный период практически не изменилась. При этом относящаяся к акционерам чистая прибыль возросла на 244% в сравнении с 1 кварталом 2018 года и на 595% в сравнении с 4 кварталом 2018 года. Столь существенное улучшение финансового результата было связано с положительным влиянием курсовых разниц. Как мы видим, акции «Мечела» продолжают оставаться высокорисковым спекулятивным инструментом в связи с высокой долговой нагрузкой эмитента.

Существенно сильнее рынка закрылись акции ВТБ (VTBR RM, +10.13%). Огни сильно подорожали в последний час торгов в связи сообщением о том, что в 2019-2022 году эмитент может направить на выплату дивидендов 50% от прибыли по МСФО. Вместе с тем, дивиденды по акциям ВТБ за 2018 год могут составить 0,001099 руб. на акцию, что соответствует норме выплаты в 15% от прибыли по МСФО. Таким образом, их текущая дивидендная доходность пока составляет всего лишь около 2.8% от цены вчерашнего закрытия.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют достаточно сильное повышение стоимости в пределах 0.3-0.5%. Контракты на нефть сорта Brent вслед за вчерашней просадкой подорожали на 1.2%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.1%. Японский Nikkei225 потерял 0.3%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением.