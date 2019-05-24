Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно позитивный. Цены на нефть растут после обвального падения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок пошли на улучшение.

Торги на фондовых биржах США в четверг завершились снижением трех основных индексов на 1,1-1,6% на фоне беспокойств относительно усугубления торгового противостояния с Китаем, а также слабых макроэкономических данных по рынку жилья и деловой активности в секторе услуг и промышленности. В КНР призвали США сменить свою позицию для продолжения торговых переговоров, но пока мягкости в тоне американских властей не наблюдается.

Фьючерс на индекс S&P500 с утра прибавляет около 0,3% в рамках коррекции.

Торги в Европе завершились на пессимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 упал на 1,7% на фоне общего уклонения инвесторов от риска, а также слабых данных по деловой активности в еврозоне.

На торгах в Азии утром наблюдаются разнонаправленные настроения. Японский Nikkei 225 снизился примерно на 0,3%. На площадках Китая индексы пытаются расти, прибавляя около 0,5%, но некоторые из индикаторов находятся в минусе. Торговый пессимизм в конце недели несколько ослаб, но каких-либо положительных сдвигов в данном вопросе не наблюдается. Дональд Трамп сообщил, что ситуация с Huawei Technologies может быть решена путем заключения торговой сделки, но Штаты при этом разрабатывают новые нормы, которые призваны защитить их от импортных пошлин, тем самым увеличив давление на страны, вводящие ограничения.

Нефтяные фьючерсы перед началом торгов в РФ прибавляют около 1,5% после обвала на 4,5-5,5% накануне, который стал самым сильным в этом году. Инвесторы продавали фьючерсы на фоне опасений замедления мирового спроса на нефть, а также ввиду высокого предложения на рынке США как по показателю нефтедобычи, так и запасов. Котировки отступили от краткосрочных поддержек 67,50 долл для Brent и 57,50 долл для WTI, которые открыли бы перед ними горизонты падения в район 65 долл и 56,50 долл соответственно. На данный момент возвращение к краткосрочному росту на рынке стоит под вопросом.

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги умеренным снижением, скорректировавшись ближе к поддержкам 2610 и 1275 пунктов. Следующими важными поддержками для индикаторов выступают отметки 2600 и 1260 пунктов соответственно. В целом снижение укладывалось в рамки коррекции после повышения предыдущих дней, в связи с чем инвесторы в пятницу будут готовы вернуться к покупкам. Говорить о рисках завершения краткосрочного роста можно будет при закреплении ниже 2570 и 1250 пунктов.

Рубль в четверг ослаб против доллара и евро, не устояв перед продажами рискованных активов во всем мире. Пара доллар/рубль завершила день вплотную к сопротивлению и средней полосе Боллинджера дневного графика (64,85 руб), закрепление выше которой откроет ей дорогу к максимумам мая и отметке 65,50 руб. Пара евро/рубль осталась ниже сопротивления 72,50 руб, закрепление выше которого также откроет ей дорогу к максимуму мая 73,66 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль воспользуются улучшением внешнего фона для восстановления утерянных накануне позиций и наверняка выйдут в плюс. Преобладающим на американских и европейских площадках, однако, остается краткосрочный нисходящий тренд, к которому переходят и нефтяные котировки, в связи с чем “быкам” стоит быть настороже. Рынок РФ все еще живет внутренними историями, но если корпоративный запал пройдет, инвесторам придется обратить внимание на ухудшение внешних факторов.