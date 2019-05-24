Рынок акций РФ и курс рубля в начале дня вырастут в рамках коррекции после вчерашнего ощутимого снижения. Также корректирующаяся вверх нефть поддержит стоимость российских активов.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается открытие торгов с приростом около 0,2-0,3%, в районе 2625 пунктов по индексу Мосбиржи, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2610 и 2600, значимыми сопротивлениями станут отметки 2640 и 2650, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго капитал".

Сегодня ожидается коррекция вниз пары USD/RUB перед выходными, прогноз по курсу USD/RUB на сегодня: 64,35–65,10, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах снизились на 1,1-1,6% на фоне опасений инвесторов по поводу обострения торгового конфликта между США и Китаем.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышаются на 0,3-0,4%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) менялись разнонаправленно в пределах 0,7%, японский Nikkei 225 снизился на 0,2%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,1%.

Стоимость нефти повышается в рамках коррекции к уровням предыдущего закрытия на 1%, до 68,45 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро повышается до 1,1202 доллара против 1,1183 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций значительно упал в четверг вместе с зарубежными площадками на фоне ухудшения настроений глобальных инвесторов и обвала нефтяных котировок более чем на 5% по марке Brent.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,76%, до 2618,61 пункта, индекс РТС — на 1,34%, до 1275,42 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга вырос на 47 копеек, 64,86 рубля, евро — на 70 копеек, до 72,52 рубля, следует из данных Московской биржи.