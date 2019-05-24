По итогам торгов 23 мая индекс МосБиржи упал на 0,76% до 2618,61 п., а РТС — на 1,34% до 1275,42 п. Если судить по внешним индикаторам, то российскому рынку стоило быть более настойчивым в снижении. Однако его дешевизна по сравнению с многими другими площадками защищает от избыточных продаж. Вполне естественно, что на негативном внешнем фоне локальная перекупленность также не добавляла поводов для оптимизма. К вечеру Brent упала ниже $67,5 за баррель, потянув за собой нефтяные акции, но оказалось, что они были далеко не самыми слабыми. «Мечел» (-3,56%) сообщил о росте прибыли в I квартале, но долг компании уменьшился лишь на 2%. Соотношение чистого долга к EBITDA на конец I квартала 2019 года составило 5,7X. «МТС» отчиталась о росте прибыли в I квартале на 14% при росте выручки на 9,8%, что помогло акциям телекоммуникационной компании подорожать на 1,91%. Кроме того, подорожали бумаги «ВТБ» на 10,12%, АФК «Система» на 2,32%, «Россети» на 2,12% и «ОГК-2» на 1,49%. Активные покупки в бумагах «ВТБ» могут быть связаны с возможностью перехода банка на выплату дивидендов в 2019-2022 годах из расчёта 50% от прибыли по МСФО. Более всех подешевели бумаги «САФМАР» на 4,21%, X5 Retail Group на 3,93%, «РусАл» на 3,74% и Сбербанка на 2,78%. Росстат пересмотрел статистику промышленного производства в апреле, снизив оценку роста до 4,6% с первоначальных 4,7%. На рынке отнеслись к данным с подозрением, но более подробное рассмотрение по отраслям может его развеять. Цены производителей РФ выросли за апрель на 0,5% по сравнению с 0,9% роста за март. Активность была довольно высокой и к завершению торгов объём сделок на основной секции Московской биржи составил 49,747 млрд рублей.

День также оказался неудачным для российского рубля. Доходности по американским казначейским обязательствам продолжают снижаться, указывая на резкое падение аппетита к риску на глобальном рынке. Нефть Brent к вечеру уже пыталась тестировать отметку $67 за баррель Brent. Меж тем доходность рубля остаётся одним из главных защитных факторов. В Минэкономразвития даже допускают замедление инфляции ниже 4% к концу года, что, естественно, предполагает и смягчение денежной политики ЦБ РФ, если только не появится задача обеспечения устойчивости рубля в условиях спровоцированного глобального торгового кризиса. Если же говорить о краткосрочной перспективе, то поддержку рублю также оказывает налоговый период, пик выплат которого приходится на начало будущей недели.

Ситуация на внешних рынках определялась тем, что конца и края торговой войны США и Китая фактически не просматривается. Советник по макроэкономике генерального директора «Открытие Брокер» Сергей Хестанов полагает, что Д. Трамп пытается ускорить наступление кризиса, чтобы его «успешно» преодолеть к следующим выборам, которые он намерен выиграть. В любом случае, «хамская» дипломатия США поставила Пекин в условия, когда возможности продолжить переговоры больше не стало. Теперь стоит ожидать дальнейшее ухудшение отношений США и Китая как в рамках экономических, так и политических отношений. Вполне вероятно, что КНР может и уклониться от условной предвыборной помощи Д. Трампу, протянув кризис на пару лет. Жертвой войны в скором времени может стать не только китайская Huawei, но и ряд американских компаний, включая Apple (-1,71%). Можно даже ожидать ограничение поставок американской авиатехники в КНР, что непременно заденет интересы Boeing (-0,61%). Основные потери на рынке вновь были в секторе высоких технологий, но и бумаги энергетических компаний пострадали из-за провала котировок нефти. Страх на рынке столь велик, что доходность по 10-летним казначейским обязательствам упала ниже 2,3%. Собственно говоря, торговая война — это далеко не единственный повод для беспокойства на рынке. Взаимная неприязнь Д. Трампа и демократов периодически достигает скандального уровня, когда президент называет лидера демократов в палате представителей сумасшедшей, а Нэнси Пелоси отвечает словами о нестабильности психики президента. Пока они спорили, предварительный индекс производственной активности в США от IHS Markit упал до 50,6 п. в мае по сравнению с 52,6 п. в апреле. Это минимальное значение почти за 10 лет. Индекс в сфере услуг упал до 50,8 п. с 52,7 п. в апреле. Продажи новых домов в США упали в апреле на 6,9%. По итогам торгов DJIA упал на 1,11% до 25490,47 п., а S&P 500 снизился на 1,19% до 2822,24 п.

По словам Д. Трампа, США могут смягчить ограничения для китайской Huawei в рамках более широкого торгового соглашения. Однако в само торговое соглашение рынки пока не верят. Большинство азиатских индексов торговались в минусе в первой половине дня, но затем ситуация на рынках улучшилась. Инфляция в Японии выросла до 0,9% в апреле после мартовского провала до 0,5%. К8:40 мск Nikkei 225 — 21100,11 п. (-0,24%), Hang Seng — 27340,80 п. (+0,27%), Shanghai Composite — 2854,60 п. (+0,07%).

Нефть восстанавливала свои позиции после провала накануне. Естественно, что на рынке сохраняются опасения дальнейшего ухудшения ситуации вокруг Ирана. Тем не менее текущий момент говорит не только о росте запасов нефти в США, но и о росте запасов топлива в китайских портах до многолетних максимумов, что может свидетельствовать о неустойчивом спросе на топливо в азиатском регионе. Если в США индекс производственной активности упал до минимального значения с 2009 года, то схожие тенденции могут проявиться в других экономиках, что в итоге приведёт к снижению спроса на топливо. К 9:00 мск Brent — $68,65 (+1,31%), WTI — $58,64 (+1,26%), золото — $1282,9 (-0,19%), медь — $5941,48 (+0,54%), никель — $11925 (+0,25%).

Индекс доллара снижался на 0,01% до 97,85 п. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,118 (без изменений), GBP-USD — $1,266 (+0,04%), USD-JPY – 109,59 (-0,03%).

Внешний фон перед стартом торгов в РФ можно назвать слабо позитивным. Нефть пытается ликвидировать потери предыдущего дня, азиатские индексы выбрались из утреннего минуса. Вполне вероятно, что отечественные индексы начнут день в плюсе. Во всяком случае, падение российского рынка накануне было достаточно скромным при весьма негативном внешнем фоне. Из корпоративных событий можно отметить рассмотрение вопроса дивидендов в «ТМК», «ФСК ЕЭС» и «Русгидро».