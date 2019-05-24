Вчера однодневные ставки продолжили снижаться на фоне по-прежнему высокого уровня ликвидности в системе. После проведения расчетов по аукционам ЦБ РФ и новых размещений ОФЗ по состоянию на вчерашнее утро остатки средств банков на корсчетах снизились до 2,57 трлн руб. (-350 млрд руб.). Однако для текущего этапа периода усреднения их уровень остается достаточно высоким, что позволяет банкам сохранять запас свободных резервов нетронутым до начала периода налоговых выплат. В среду приток средств из бюджета продолжил оказывать поддержку системной ликвидности, обеспечив, на наш взгляд, более равномерное распределение ликвидности на рынке. Вчера средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа снизилась до 7,61% (-10 бп), тогда как RUONIA, как мы полагаем, могла опуститься до 7,45% против 7,50% в среду.

Снижение ставок в остальных сегментах вчера остановилось. Длинные FRA и ближний конец кривой процентных свопов сместились вверх на 4–5 бп, чему, по всей вероятности, способствовала некоторая фиксация прибыли. Однако 3-месячная MosPrime опустилась вчера еще на 2 бп (до 8,21%), и ее спред к ключевой ставке сузился до 46 бп (против 60 бп на конец апреля). Участники рынка постепенно пересматривают свои ожидания относительно сроков смягчения денежно-кредитной политики в этом году и теперь полагают, что ставка будет снижена раньше – в 3к19, а не в 4к19. По нашим оценкам, ЦБ может снизить ставку уже в июне, в связи с чем видим потенциал снижения ставок в краткосрочной перспективе.