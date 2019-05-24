Росстат пересмотрел оценку роста промпроизводства: негативно
После того как Росстат два дня назад сообщил о неожиданно высоком росте промпроизводства на 4,9% г/г в апреле, вчера он пересмотрел свою оценку, понизив ее до 4,6%. Главным изменением стало то, что ведомство понизило оценку роста в секторе добычи полезных ископаемых с 6% г/г до 4,2% г/г.
Хорошая новость в том, что масштаб пересмотра не представляется значительным, и после поправки цифра все равно остается сильной.
Тем не менее, изменение в оценке, сделанное ведомством на следующий день после базовой публикации, поднимает вопрос о точности статистических данных. Эта проблема становится еще более острой, учитывая тот факт, что изменение статистики сделано из-за пересмотра результатов роста в секторе добычи полезных ископаемых, то есть в сегменте с высоким уровнем концентрации и, соответственно, высоким уровнем прозрачности (в его состав входит небольшое количество компаний).
Если ошибки обнаруживаются в отчетности по такому сегменту, то возникает вопрос по поводу точности статистических данных по другим отраслям, в которых уровень консолидации гораздо ниже, и возможности обнаружения статистических ошибок крайне малы.
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