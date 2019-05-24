В лидерах роста к середине дня пребывали привилегированные акции Транснефти (+5,78%) и обыкновенные акции Сбербанка (+2,42%). В лидерах падения были котировки Детского мира (-4,32%) и бумаги ВТБ (-2,66%).

Фундаментальную поддержку бумагам Сбербанка оказывали высказывания Германа Грефа о возможном увеличении дивидендных выплат к середине следующего года до 50% прибыли по МСФО. При этом дивиденды за 2018 год составят 16 рублей на одну привилегированную и обыкновенную акцию.

C технической точки зрения обыкновенные акции Сбербанка расположены у важного сопротивления 238 руб, способность подняться выше которого откроет дорогу к максимуму текущего года 247,23 руб. Сила краткосрочного восходящего тренда, судя по ADX и объемам торгов на дневном графике, не очень высока, в связи с чем вероятность прорыва наверх можно оценить как среднюю. На данный момент имеет смысл сохранять “длинные” позиции со стоп-лоссом чуть ниже 228,50 руб (минимум четверга).