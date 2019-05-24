Следующая неделя обещает быть достаточно спокойной, но без важных событий, возможно, ключевых для всего года, не обойдется. Уже в понедельник можно будет подвести итоги завершившегося в выходные очень важного события для Европы и отчасти для России. Нас ждут данные по ВВП ряда западных стран, а также решение по процентной ставке центрального банка одной из стран G7. А теперь обо всём по порядку.

Понедельник

В понедельник, 27 мая, Европа будет подводить итоги выборов в Европарламент, завершившихся вечером в воскресенье. Выборы этого года могут оказать влияние на курс евро как никогда раньше (напомним, что итоги выборов 2014 года на курс евро не повлияли почти никак). Но в этот раз вся Европа будет интересоваться информацией о том, какое число мест в будущем составе Европарламента получат правые, националистические и евроскептические партии, многие представители которых выступают за выход своих стран из ЕС и из зоны евро. По предварительным оценкам, они могут улучшить свои позиции и, если по итогам выборов 2014 года они получили только 3% мест в общеевропейском парламенте, то в этот раз правые и евроскептики могут рассчитывать минимум на 8%, а максимум даже на 16% мест. Чем сильнее окажутся позиции правых и евроскептиков, тем более негативную динамику покажет единая европейская валюта в понедельник. Ожидаемая динамика пары EUR/USD — 1,117-1,212 доллара за евро.

Итоги выборов в Европарламент будут также важны и для России. Если в Европарламенте окажется меньше проамерикански настроенных партий и политиков, то риторика парламента после новых выборов может измениться, и он не будет так рьяно агитировать за введение новых антироссийских санкций. А усиление позиций евроскептиков, если понизит курс евро, может увеличить спрос россиян на летний отдых в Европе. По нашим оценкам, амплитуда колебаний пары USD/RUB может составить 64-65,5 руб. за доллар, пары EUR/RUB – 71-73 руб. за евро.

Вторник

Во вторник, 28 мая, те, кто не представляют свою жизнь без швейцарского франка (а также, возможно, без швейцарских часов, сыра и шоколада), с утра могут ознакомиться с данными по ВВП Швейцарии за первый квартал 2019 года и торговому балансу этой страны за апрель. Аналитики ожидают, что в годовом исчислении за первый квартал ВВП Швейцарии вырос на 1,7%, а положительное сальдо торгового баланса страны по итогам апреля прогнозируют на уровне 3,05 млрд франков, что на 4,2% меньше мартовского показателя. Мы считаем, что торги в паре USD/CHF на будущей неделе пройдут в коридоре 1,002-1,005 франка за доллар.

Среда

В среду, 29 мая, произойдет одно из важнейших событий будущей недели: Банк Канады примет решение по процентной ставке, и оно будет обнародовано в 17:00 (мск). По прогнозам канадских аналитиков и нашему прогнозу, процентная ставка с высокой вероятностью останется без изменений на уровне в 1,75%. Ожидаем на будущей неделе для пары USD/CAD 1,343-1,349 канадских долларов за «американца».

Четверг

Днём в четверг, 30 мая, США представят вторую оценку темпов роста ВВП за первый квартал 2019 года в годовом исчислении. Консенсус американских аналитиков ожидает, что данные по темпам роста ВВП за первый квартал в годовом исчислении могут быть пересмотрены в сторону снижения – с 3,2% до 3,1%. Пересмотр статистики в сторону снижения может ослабить курс доллара к мировым валютам.

Вечером четверга, в 21:25 (мск) с речью выступит вице-президент ФРС США, известный экономист Ричард Кларида. Его выступление будет особенно интересно, так как совсем недавно он занимал «ястребиную» позицию по вопросу об ужесточении монетарной политики и был сторонником неоднократного повышения процентных ставок в этом году. В связи с тем, что ФРС сейчас осторожничает, будет интересно посмотреть, как изменилось мнение наиболее жесткого из ее управляющих. На курс доллара его выступление повлияет, если там будут содержаться четкие ориентиры монетарной политики.

Пятница

Уже стало доброй традицией начинать утро пятницы с важной статистики по Японии. В пятницу, 31 мая, Япония с утра представит данные по рынку труда за апрель. Напомним, что в марте безработица в Японии находилась на очень низком уровне в 2,5%, а страна была близка к полной занятости. Прогнозируемый диапазон пары USD/JPY находится в пределах 109-110 иен за доллар.