Американские биржевые площадки в пятницу закрылись на положительной территории на фоне обнадеживающих комментариев Дональда Трампа относительно китайской компании Huawei. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,14%, закрывшись на отметке 2826,06 пункта, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,37%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,11%. Индекс развивающихся рынков MSCI вырос на 0,3%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 2,32%.

Несмотря на заявление Трампа по Huawei, возобновившееся торговое противостояние между Вашингтоном и Пекином, скорее всего, и дальше будет оказывать негативное влияние на умы инвесторов. Сейчас своеобразным Рубиконом для S&P 500 выступает уровень 2800 пунктов, и если данный рубеж не устоит, индекс широкого рынка может потерять еще порядка 200 пунктов.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 1,84%, закрывшись на отметке $69,25. Легкого позитива на биржах США хватило игрокам, чтобы вернуть часть потерь, понесенных после обвального четверга. Однако дальнейшее восходящее движение фьючерсного контракта Brent может увязнуть в районе отметки $69,65.

В пятницу индекс МосБиржи закрылся на отметке 2619 п. прибавив скромные 0,02%. В настоящий момент локальные поддержки в индикаторе расположены на отметках 2610 п. и 2590 п., основная на рубеже 2550. Сопротивление находится на уровне 2650 пунктов. Локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС расположена на уровне 125000, основная — на 123000 п. Сопротивление 123500 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 64,47, прибавив 0,59% по отношению к американскому доллару.

В настоящий момент поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 64,40 и 64,15. Сопротивления расположены на 64,65 и 64,90.