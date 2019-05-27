Нефть может уйти выше $70 за баррель
В пятницу отечественный фондовый рынок закрылся без особых изменений. Весь утренний рост был растерян из-за резко ухудшегося во второй половине торгов внешнего фона.
Сегодня с утра американские фьючерсы находятся выше нашего закрытия, отскочила и нефть. Это говорит в пользу открытия Индекса Мосбиржи ростом в районе 0,3%. Но затем рублевому индикатору придется жить своей жизнью, без внешних ориентиров, поскольку рынки США и Великобритании сегодня будут закрыты. Такие дни часто бывают индикативными, показывая реальную силу или слабость рынка.
На прошлой неделе Индекс Мосбиржи так и не смог пробить сопротивление 2650 пунктов, открыв дорогу на 2700, вряд ли без внешней поддержки удастся сделать это и сегодня.
Посередине между поддержкой 230 и сопротивлением 240 руб замер Сбербанк. Вполне возможно, еще не полностью отыграны заявление Германа Грефа о возможности выплаты промежуточных дивидендов и доведения выплат акционерам до 50% от прибыли. Поэтому прибавить пару процентов акции банка сегодня вполне могут.
Наметилась коррекция по «Газпрому», который в пятницу потерял чуть более 2%. Бумаги компании все равно кажутся нам неоправданно дорогими. Это же относится и к ВТБ, которые в пятницу упали на 4% после 10-процентного роста в четверг.
Как раз незадолго до закрытия торгов на нашем рынке акций нефть обвалилась в район 67 долларов за баррель, тем самым нарисовать фигуру «двойное дно». Учитывая, что в пятницу статистика от Baker Hughes показала продолжение снижения числа работающих буровых установок, нефть вполне может уйти выше 70 долларов за баррель. Если это случится, то в районе 72,5 долларов длинные позиции по нефтяным контрактам лучше закрыть.
Полпроцента прибавил накануне и рубль, закрывшись ниже отметки 64,5. Впереди у российской валюты сопротивление 64,1, которое сегодня может быть как минимум протестировано, учитывая пик налоговых выплат и попытки ослабления доллара на мировом рынке.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190527/830010741.html