Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным приростом в пределах 0.2-0.3%, около отметки 2625 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2610, 2600 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2640, 2650 п.

После умеренно позитивного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации. Сложившийся внешний фон пока не способствует масштабному направленному движению локального рынка акций от текущего уровня.

Выхода значимой иностранной статистики сегодня не ожидается. Кроме того, рынок акций США сегодня будет закрыт. Поэтому во второй половине дня индекс МосБиржи с большой долей вероятности будет демонстрировать боковое движение.

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.02%) и РТС (+0.29%) завершили торги с незначительным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Однако внутри дня они демонстрировали намного более масштабный прирост. Препятствием для продолжения утренней игры на повышение стало непродолжительное, но масштабное падение нефтяных котировок. Уже после закрытия основных торгов в России фьючерсы на нефть сорта Brent отыграли свою краткосрочную просадку. Их запоздалое восстановление будет учитываться в динамике локальных фондовых индексов уже в понедельник.

Стоит отметить и то, что по сложившейся за последние дни традиции существенное влияние на динамику индексов МосБиржи и РТС оказало сильное отклонение стоимости отдельных голубых фишек. В первые часы торгов локомотивом повышения выступили обыкновенные акции «Сбербанка». Позднее их позитивное влияние было уравновешено падением столь же тяжеловесных бумаг «Газпрома».

Так или иначе, но по итогам пятничных торгов среднесрочная техническая картина в индексах МосБиржи и РТС не изменилась. Она остается позитивной. Пока что они пользуются поддержкой в связи с предстоящим закрытием дивидендных реестров акционеров во многих бумагах.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM9) пришли в состояние бэквордации величиной в 22 п. или около 1.7% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне символического повышения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Явными лидерами прироста среди голубых фишек выступили бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +2.76%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +2.08%). Она пользовались спросом на фоне ряда корпоративных новостей, озвученных на состоявшемся в пятницу годовом общем собрании акционеров эмитента. В частности «Сбербанк» подтвердил намерение увеличить дивидендные выплаты до уровня в 50% от чистой прибыли по МСФО к 2020 году. Кроме того, было сказано, что кредитная организация рассмотрит возможность выплаты полугодовых и квартальных дивидендов.

Акции Транснефть-ап (TRNFP RM, +5.32%) сильно подорожали скорее по техническим причинам. Ранее они в течение нескольких недель активно распродавались на фоне новостей о загрязнении некондиционной нефтью крупнейшей в мире системы магистральных трубопроводов «Дружба». В пятницу прозвучало много обнадеживающих заявлений по поводу хода устранения технологических последствий и урегулирования убытков, связанных с этим событием. Их подчеркнуто оптимистичный тон вызывает некоторые сомнения. Вместе с тем, в СМИ приводятся данные о том, что технические проблемы на трубопроводе еще не решены. Не определен и размер финансовых потерь всех заинтересованных сторон. Впрочем, объективным позитивом для указанных бумаг стало заявление главы Минэкономразвития Максима Орешкина о том, что говорить о возможном пересмотре годовых дивидендов «Транснефти» из-за форс-мажора на нефтепроводе пока рано.

Заметным событием во втором эшелоне стало резкое повышение стоимости взаимосвязанных бумаг RUSAL plc (RUAL RM, +5.22%) и ENPL-гдр (ENPL RM, +4.13%). Оно состоялось без значимого информационного повода. С технической точки зрения в указанных бумагах наметился коррекционный отскок вверх от среднесрочных минимумов. Как мы видим, состоявшееся снятие адресных санкций со стороны США против алюминиевой компании не стало стимулом для роста указанных бумаг в среднесрочной перспективе.

Акции ВТБ (VTBR RM, —2.86%) сильно подешевели в пятницу в противовес бумагам «Сбербанка». Они корректировались после состоявшегося днем ранее взлета биржевой цены более чем на 10%. Поводом для недавних активных покупок стало подтверждение того, что в 2019-2022 году группа ВТБ планирует направить на выплату дивидендов 50% от чистой прибыли по МСФО. Вместе с тем, ближайшие дивиденды за 2018 год будут выплачены из расчета 15% от прибыли. Они составят 0.001099 руб. на акцию или около 2.95% от цены закрытия этих бумаг.

Заметно хуже рынка также торговались бумаги Газпром (GAZP RM, —2.09%), Лукойл (LKOH RM, —0.66%), Татнефть-ао (TATN RM, —1.58%), Татнефть-ап (TATNP RM, —0.69%), МТС (MTSS RM, —0.75%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное падение стоимости в пределах 0.3%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.1%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.3%. Японский Nikkei225 подрос на 0.2%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Вместе с тем, необходимо учитывать пятничное вечернее восстановление стоимости фьючерсов на нефть. Поэтому индекс МосБиржи может открыться с умеренным повышением.