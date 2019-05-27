Российский рынок акций и рубль в начале дня консолидируются у текущих уровней в отсутствие ряда зарубежных игроков. В связи с выходными в США по случаю национального праздника и банковскими каникулами в Великобритании объемы торгов могут быть снижены.

ИНДЕКСЫ

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное", — комментирует Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Он ожидает открытия индекса Мосбиржи с умеренным приростом около 0,3%, вблизи отметки 2625 пунктов.

"Российский рынок акций последние три торговых дня консолидируется вблизи отметок в 2610-2640 пунктов по индексу Мосбиржи. Учитывая отсутствие работы фондовых площадок Британии и США, большой активности сегодня не ожидаем", — комментирует Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

В краткосрочной перспективе рынок может находиться в фазе консолидации, также считает Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".

"Снижение доходности по казначейским облигациям США в прошедшую пятницу и повышение цен на золото косвенно свидетельствуют о сохранении спроса на "защитные активы", что заставляет пока скептически оценивать возможность возобновления притока капитала на развивающиеся рынки", говорит он.

ВАЛЮТА

На валютном рынке в понедельник не исключено сокращение активности из-за выходных в США и Великобритании, в начале торгов вероятна консолидация немногим ниже отметки 64,5 по паре доллар-рубль, полагает Старцев.

"Сегодня курс рубля к доллару будет находиться в большей степени под влиянием аппетита инвесторов к российским ценным бумагам и котировок нефти", — комментирует Константин Кочергин из банка "Восточный".

По его прогнозу, пара доллар-рубль проторгуются в диапазоне 64,05-64,85 рубля.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Американские фондовые индексы завершили пятницу слабым ростом на фоне заявлений президента США Дональда Трампа по ситуации с Huawei.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai растет на 1,4%, японский Nikkei 225 — на 0,31%, при этом гонконгский Hang Seng Index снижается на 0,03%, австралийский S&P/ASX 200 закрылся без изменений.

Стоимость нефти торгуется у уровня предыдущего закрытия до 67,47 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро слабо растет к доллару на 0,02% — до 1,1207 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций закрылся умеренным ростом на фоне фиксации прибыли игроками перед выходными.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов символически вырос на 0,02% — до 2619,24 пункта, индекс РТС — на 0,29%, до 1279,11 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы снизился на 38 копеек — до 64,47 рубля, евро — на 27 копеек, до 72,26 рубля, следует из данных Московской биржи.